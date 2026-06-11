El Sevilla decide el futuro de Manu Bueno y ya se lo ha comunicado al canterano

La dirección deportiva, con el respaldo absoluto de García Plaza y como ha podido saber ESTADIO Deportivo, le ha transmitido al jerezano sus planes para el próximo curso en su último año de contrato, lo que el canterano ha recibido con agrado

José Ignacio Navarro y Luis García Plaza han acelerado la planificación del Sevilla 26/27 en el arranque de este mes y ya se han tomado un considerable número de decisiones para la definición de la plantilla, con la confirmación oficial de los dos primeros fichajes, Jon Guridi y Juan Iglesias.

El primero llega para reforzar del centro del campo, lo que generaba la duda de la postura del técnico y de la dirección deportiva con uno de los centrocampistas del plantel, el canterano Manu Bueno.

El medio jerezano entra en su último año contrato y su futuro este verano se presentaba, a priori, como una incógnita que la entidad ha resuelto de inmediato con una posición firme consensuada obviamente con el entrenador madrileño.

Manu Bueno formará parte del nuevo Sevilla 26/27

De esta forma, ESTADIO Deportivo ha podido saber que Manu Bueno continuará como mínimo una campaña más en el Ramón Sánchez-Pizjuán tanto en cuanto el club de Eduardo Dato ya le ha comunicado al jugador que cuenta para el nuevo proyecto y, por ende, se descarta su salida en este periodo estival, a menos, lógicamente, que llegara una oferta irrechazable.

La única duda es si integrará el Sevilla 26/27 con ficha del primer equipo, o, como el año pasado, lo hará con ficha del filial, pues todavía sería posible por sus 21 años de edad. Sea como fuera, García Plaza le considera útil para el proyecto con su sello propio y quiere tenerlo a sus órdenes en la campaña venidera.

Noticia que ha recibido con enorme satisfacción el centrocampista oriundo de Jerez, que nunca ha escondido su deseo de triunfar en Nervión pese a que en las dos últimas campañas ha gozado de poco protagonismo.

García Plaza lo rescató a su llegada y ha pedido su continuidad

Es cierto que Luis García Plaza lo rescató del ostracismo en el que lo había sumido Matías Almeyda tras haber pedido su continuidad el pasado verano y evitado su cesión al Zaragoza en enero, y le otorgó un protagonismo frenado por una lesión inoportuna en la recta final de la competición que le obligó a perderse los últimos cinco partidos.

Así, Bueno disputó 180 minutos en las cuatro jornadas en las que estuvo disponible para Plaza, por lo que no resulta extraño que ahora apueste por su permanencia en Nervión.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, su renovación queda aparcada

De momento, no se ha hablado absolutamente nada de su renovación, aparcada por ahora, por lo que comenzará el curso con su contrato hasta el 30 de junio de 2027, a la espera de su rendimiento y protagonismo a lo largo del curso venidero. Si cuenta realmente para García Plaza en la práctica se sentarán, pero a día de hoy no existe ningún planteamiento en plena vorágine para confeccionar la nueva plantilla.

La realidad actual es que Manu Bueno formará parte del nuevo proyecto por petición de García Plaza, que confía en la aportación del canterano nervionense y que mantuvo varias conversaciones con él tras su llegada. "Me ha transmitido que sea yo mismo. Le agradezco mucho la confianza", señaló a mediados de abril Bueno después de que el técnico volteara su situación dentro del vestuario.