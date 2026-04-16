La nueva vida de Manu Bueno en el Sevilla: "Me parece sensacional en todos los aspectos"

Una leyenda como Francisco López Alfaro ha elogiado al centrocampista jerezano, al que conoce muy bien, después de que Matías Almeyda apenas contase con él y ahora sea importante con Luis García Plaza

Juanlu, Castrín, Kike Salas, Oso, Manu Bueno e Isaac Romero. Seis jugadores formados en la cantera del Sevilla FC partieron de inicio en el once de Luis García Plaza en la importante victoria ante el Atlético de Madrid. Jugadores con corazón blanquirrojo para tratar de salvar una angustiosa situación. Pero el caso más llamativo es el de Manu Bueno, elogiado por una leyenda como Francisco López Alfaro después de Matías Almeyda apenas le diese oportunidades.

Las estadísticas de Manu Bueno en la 25/26

El centrocampista jerezano, de 21 años, había participado en 5 partidos en 29 jornadas de LaLiga con el técnico argentino al frente, siempre saliendo como suplente. Pero con su relevo, jugó la segunda mitad completa ante el Oviedo y se estrenó como titular el pasado sábado frente al conjunto rojiblanco, disputando 70 minutos y cuajando un buen partido. Una nueva situación que le ha llevado a sentirse "el más contento del mundo", como él mismo ha asegurado.

Ahora muchos se preguntan por qué el 'Pelado' le dio tan pocas oportunidades. "A mí personalmente me gusta. Manu Bueno es un niño al que le tengo mucho cariño porque he estado con él durante mucho tiempo. Jugó el otro día, me parece sensacional en todos los aspectos. La cabeza le funciona fenomenalmente. Estudió una carrera, es un tío con unas condiciones buenas y me agrada que todo este tipo de futbolistas de la cantera pueda jugar en Sevilla", ha asegurado al respecto Francisco López Alfaro en 'La Jugada de Sevilla' de Canal Sur Radio.

Palos para los que están "cobrando una gran cantidad de dinero sin ninguna participación"

Además, el de Osuna, que llegó a jugar 302 encuentros con el Sevilla FC a lo largo de nuevo temporadas en los años ochenta, lanzó un 'dardo' a aquellos otros futbolistas que no están aportando nada en un momento tan comprometido. "A su vez veo el banquillo y no es que me dé tristeza, es que me da coraje. Que haya una serie de futbolistas que estén cobrando una gran cantidad de dinero y estén ahí sin ninguna participación. ¿Por qué no juegan? Eso no puede ser. En este caso es lo que me molesta. Y la verdad es que me gustaría que todos los canteranos jugasen, que cada día pudiese jugar uno. También está claro que en la situación que está el Sevilla, no creo que sea el momento adecuado para que la gente de la cantera sea la que tenga que tirar del carro. Está la cosa complicada", señaló.

Temor por el descenso del Sevilla FC: "No pinta nada bien"

En este sentido, el ex centrocampista internacional, que el pasado verano abandonó la dirección deportiva nervionense al aceptar la prejubilación, según informó el club, ha reconocido que habrá que sufrir de lo lindo para mantener la categoría, como también ha destacado García Plaza. Para más inri, la permanencia está más cara que otros años, pero lo que más preocupa a Francisco es que el cuadro nervionense no está acostumbrado a batallar en esta pelea.

"Yo pienso que con 40 puntos no llega. Pero bueno, estamos hablando de situaciones en las que ya, en estos partidos, hay equipos que están más preparados para pelear que el Sevilla, porque están habituados al miedo ese, porque igual la presión no es la misma que la que tiene en este caso el Sevilla. No está habituado a jugar en estas condiciones, y quieras o no, yo creo que lo vamos a pasar mal. Cuando empiezo a ver los partidos y veo que el resultado no es el que espero, o el juego, lo que sea, ya llega un momento que lo quito. Lo quito porque es que paso un mal rato... Y es cierto que llevamos dos años, el año pasado también estuvimos ahí abajo hasta el último momento, y esta temporada pues la verdad es que la cosa no pinta bien, no pinta nada bien", destacó.

Además, aunque cree que hay mimbres para sacar la situación adelante, el 'Dorsal de Leyenda' del Sevilla FC admite que la convulsa situación institucional que vive el club, pendiente de una posible venta al fondo inversor representado de Sergio Ramos, también afecta sobre el césped. "Milagro como tal no es salvarse. Porque yo creo que hay equipos peores. Lo único que ocurre es que todas las situaciones que hay, el mal ambiente, todo esto repercute en los futbolistas. No vaya a pensar el aficionado que el futbolista está en su casa y se ha olvidado de todo. Llega el domingo allí y ve el panorama, con todo el mundo gritando y diciendo que esto le afecta, e indudablemente el nivel de competición que tienen los jugadores actualmente no es el que podrían tener en otras condiciones", comentó.

La necesidad de destituir a Matías Almeyda y las dudas con Luis García Plaza

En cualquier caso, lo que sí considera Francisco es que algo había que hacer para frenar la caída en picado del cuadro nervionense. Por ello, entiende que se haya destituido a Matías Almeyda, que ya maneja ofertas en México, aunque muestras sus dudas sobre Luis García Plaza. "El equipo no competía, competía igual 15 minutos, pero otros 30 los tenía muy malos. Había muchos problemas. Entonces, quieras o no, había una situación en la que tarde o temprano tenías que tomar una determinación. Después de los resultados, indudablemente y tristemente, a mí realmente no me ha gustado, pero entiendo que tendría que ser así. La llegada de García Plaza, la verdad es que desconozco si va a ser la solución, pero está claro que hoy en día, ¿qué entrenador puede traer el Sevilla en la situación que está viviendo? Porque yo estas situaciones las he vivido anteriormente cuando era futbolista, pero imagínate, en el Espanyol me vino Clemente. Sabes que te va a sacar, o algún otro. Pero en este caso, después del otro día con el Atlético, espero que todo vaya bien, todavía quedan siete partidos, siete finales", sentenció.