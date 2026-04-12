Manu Bueno: "Ahora les necesitamos más que nunca"

El jerezano admite que "al final se ha notado la afición" y agradece el respaldo de la grada para sacudirse la presión en la lucha por la permanencia, pues advierte: "Nosotros dependemos de nosotros"

"Esta victoria, tanto en lo personal como para el equipo, es un plus de ánimo. Y al final se ha notado la afición. Han estado con nosotros; les necesitamos ahora más que nunca. Y nos quedan siete finales que vamos a ir a muerte a por ellas", expresaba en la zona mixta del Ramón Sánchez-Pizjuán la gran sorpresa de la alineación del Sevilla FC ante el Atlético de Madrid, un Manu Bueno que ya tuvo minutos en el Carlos Tartiere el pasado fin de semana ante el Real Oviedo (toda la segunda mitad, de hecho) y que repite, aunque con la alegría añadida de ser titular en el eje de la medular junto a Lucien Agoumé.

Y eso que estaban en el banquillo iguales como Batista Mendy, Djibril Sow o un Joan Jordán que, eso sí, parece no contar tampoco ahora."Quiero agradecer al míster la confianza que ha depositado en mí desde el primer día. Hoy me ha puesto y yo, nada, a seguir trabajando e intentar cada día mejorar", añadía el pivote jerezano, que no cree que el grupo sintiera más presión por el 1-0 del Elche CF al Valencia CF un rato antes, que, eso sí, metía momentáneamente a los blanquirrojos en puestos de descenso (de los que ha salido ganando a los colchoneros) por vez primera en la temporada: "No; nosotros dependemos de nosotros, así que a seguir trabajando; quedan siete partidos y a por ellos".

Primera vez como titular en LaLiga

La de este sábado ante el Atlético de Madrid ha sido la primera titularidad de Manu Bueno en LaLiga 25/26, ya que el mediocampista había disputado las segundas partes ante el Real Oviedo en casa y fuera, más doce minutos en Montilivi frente al Girona FC, cuatro en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el CA Osasuna, 17 minutos frente al Athletic Club también al abrigo de su afición y doce en el Camp Nou contra el FC Barcelona. Fue bastante más útil para Matías Almeyda en la Copa del Rey, saltando de inicio en Toledo y Vitoria.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, el futuro del jerezano no está del todo claro. En la pasada ventana invernal, como publicó ESTADIO Deportivo, Matías Almeyda frenó la cesión de Manu Bueno a un Real Zaragoza que terminó decantándose para su parcela ancha por el bético Mawuli Mensah y que seguramente habría asegurado más minutos al canterano sevillista, que ahora, en la recta final de una temporada también de pocas oportunidades, ve la luz al final del túnel con Luis García Plaza.