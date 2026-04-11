Elche 1-0 Valencia: Cepeda da aire al Elche y lo aleja del descenso

El Elche CF logra un triunfo clave que le permite salir de los puestos de descenso en LaLiga de forma momentánea

El Elche consigue una victoria vital ante el Valencia con un tanto de CepedaElche CF

El Elche CF logró una victoria de enorme valor ante el Valencia CF en el Martínez Valero, en un encuentro marcado por la falta de acierto visitante y la eficacia puntual del conjunto local. Los de Carlos Corberán dominaron por momentos, pero su incapacidad para transformar ocasiones les condenó.

Un inicio tenso y sin claridad

Desde el pitido inicial, el choque estuvo condicionado por la presión clasificatoria. Ambos equipos mostraron cautela, con pocas llegadas claras durante los primeros minutos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Valencia comenzó a generar peligro, aunque sin la precisión necesaria en los metros finales.

El Elche, dirigido por Éder Sarabia, apostó por un planteamiento más conservador, esperando su oportunidad sin asumir demasiados riesgos.

El Valencia domina, pero no define

Antes del descanso, el conjunto valencianista dispuso de varias oportunidades claras para adelantarse en el marcador. Jugadores como Sadiq o Beltrán estuvieron cerca del gol, pero la falta de puntería y la actuación del guardameta rival evitaron el tanto.

El portero Matías Dituro comenzó a convertirse en protagonista, sosteniendo a su equipo con intervenciones decisivas. Mientras tanto, el Elche apenas inquietó, aunque dejó alguna acción aislada que mantuvo el equilibrio.

El partido se rompe tras el descanso

La segunda mitad ofreció un guion completamente distinto. El Valencia dio un paso adelante y generó un auténtico asedio ofensivo, acumulando llegadas claras. Sin embargo, entre la falta de acierto y las intervenciones de Dituro, el gol seguía sin llegar.

El encuentro se convirtió en un ida y vuelta constante, con espacios y mayor ritmo, lo que aumentó la sensación de que el tanto podía caer en cualquier momento.

El momento decisivo: Cepeda no perdona

El punto de inflexión llegó mediada la segunda parte. Tras una acción en la que la defensa valencianista quedó descolocada, en parte por la lesión de un jugador, apareció Lucas Cepeda para definir con precisión y poner el 1-0 en el marcador.

El tanto supuso un golpe duro para el Valencia, que había sido superior en ocasiones pero no en eficacia.

Dituro, el héroe del encuentro

Tras el gol, el Valencia reaccionó con intensidad, generando nuevas oportunidades para empatar. Sin embargo, se encontró nuevamente con un inspirado Dituro, que firmó una actuación sobresaliente bajo palos.

El guardameta argentino fue clave con varias paradas de mérito, frustrando los intentos de jugadores como Ramazani o Diego López y asegurando el triunfo de su equipo.

Consecuencias en la clasificación

Con esta victoria, el Elche toma aire en la lucha por la permanencia y logra salir de los puestos de descenso. Por su parte, el Valencia se complica la situación y ve reducida su ventaja respecto a la zona peligrosa.

El equipo de Corberán se marcha con la sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad, en un partido donde generó lo suficiente para sumar, pero no supo concretar.

Ficha técnica

Elche CF: Dituro; Sangaré (Chetauya 64’), Affengruber, Petrot, Germán Valera (Chust 85’); Tete Morente, Gonzalo Villar (Pedrosa 72’), Febas, Martim Neto (Cepeda 72’); André Da Silva (Álvaro Rodríguez 64’), Rafa Mir.

Valencia CF: Dimitrievski; Correia, Tárrega, Cömert (Pepelu 75’), Gayá (Vázquez 75’); Luis Rioja (Diego López 61’), Guido Rodríguez, Ugrinic, Ramazani; Lucas Beltrán (Danjuma 81’), Sadiq (Hugo Duro 61’).

Goles: 1-0, Cepeda (73’).

Árbitro: Francisco José Hernández. Amonestó a Sangaré y Guido Rodríguez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports disputado en el Martínez Valero ante cerca de 28.000 espectadores.