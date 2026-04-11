Elche - Valencia, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El Valencia CF visita al Elche CF en un duelo directo por la permanencia en el que ambos se juegan tres puntos clave en LaLiga

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo entre Elche y Valencia! El partido es correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports y podréis seguir desde ya la mejor previa del choque y el posterior minuto a minuto.

Elche - Valencia: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

Estos son los onces probables de Elche y Valencia para el encuentro de hoy

El conjunto dirigido por Carlos Corberán llega con la necesidad de reaccionar tras su última derrota, mientras que el equipo local de Éder Sarabia afronta el choque con bajas importantes en defensa

El Elche no podrá contar con Pedro Bigas por sanción, mientras que Marc Aguado es duda hasta última hora. En el Valencia , siguen fuera jugadores como Copete y Diakhaby, además de la baja reciente de Unai Núñez por lesión.

El Elche llega en zona de descenso con 29 puntos, mientras que el Valencia CF suma 35 y busca alejarse definitivamente del peligro. Un partido que puede marcar el rumbo de ambos en el tramo final de temporada

El Valencia CF afronta un compromiso decisivo este sábado las 16:15 horas en el estadio del Elche CF. El conjunto dirigido por Carlos Corberán busca reencontrarse con la victoria tras su último tropiezo liguero y sumar tres puntos vitales en la recta final de la LaLiga EA Sports.

El choque no es uno más: se trata de un enfrentamiento directo entre dos equipos que luchan por evitar los puestos de descenso, lo que convierte el resultado en un paso importante hacia la salvación.

Problemas en el once del Elche

El técnico franjiverde, Éder Sarabia, tendrá que hacer ajustes en su alineación. La sanción de Pedro Bigas obliga a recomponer la defensa, mientras que Marc Aguado es duda por molestias físicas y su presencia no está garantizada.

En el lado positivo, Héctor Fort ya está disponible tras una larga ausencia, aunque podría empezar desde el banquillo al necesitar ritmo competitivo. El Elche llega en una dinámica complicada, con pocos triunfos en lo que va de año, lo que aumenta la presión en este encuentro.

El Valencia, con bajas pero con margen

El equipo valencianista también arrastra ausencias importantes. A la baja reciente de Unai Núñez se suman otras piezas clave como Copete, Diakhaby, Foulquier y el guardameta Agirrezabala. A pesar de ello, el rendimiento de Dimitrievski bajo palos ha aportado seguridad en las últimas jornadas.

Con 35 puntos en la clasificación, el Valencia mantiene cierta distancia respecto a la zona roja, pero necesita seguir sumando para no complicarse en el tramo final del campeonato.

Un precedente igualado

El enfrentamiento de la primera vuelta, disputado en Mestalla, terminó en empate (1-1). Aquel día, el Elche se adelantó en el marcador en la recta final, pero el Valencia logró igualar desde el punto de penalti.

Ese antecedente refleja la igualdad entre ambos equipos, algo que podría repetirse en este nuevo duelo, donde los pequeños detalles marcarán la diferencia.

Situación clasificatoria y dinámica

El Elche ocupa actualmente posiciones de descenso con 29 puntos, lo que convierte este partido en una auténtica final para sus aspiraciones. Su rendimiento reciente ha sido irregular, con escasas victorias y una tendencia negativa que necesita revertir con urgencia.

Por su parte, el Valencia llega tras caer en casa ante el Celta, pero con una posición algo más cómoda. Sin embargo, el calendario que le espera en las próximas jornadas obliga a sumar cuanto antes para evitar sustos.

Tres puntos que valen más que nunca

Este enfrentamiento tiene un valor añadido: no solo suma para quien gane, sino que frena directamente a un rival directo. En términos clasificatorios, es un partido que puede suponer un golpe importante en la lucha por la permanencia.

Se espera un choque cerrado, intenso y con mucha tensión competitiva, donde la eficacia y la concentración serán determinantes. Ambos equipos son conscientes de lo que hay en juego y afrontarán el partido como una auténtica final en el Martínez Valero.