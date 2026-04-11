Elche - Valencia: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

La jornada 31 trae varios duelos clave en la lucha por la permanencia, donde el estadio Martínez Valero presenciará un igualadísimo partido entre Elche y Valencia. Para el encuentro, Éder Sarabia sufre más contratiempos en la plantilla que su homónimo Corberán

LaLiga continúa quemando jornadas mientras nos acercamos al final de la temporada. Con la lucha por la permanencia al rojo vivo, Elche y Valencia se ven las caras en el Martínez Valero, donde los locales acarrean bajas sensibles, ante un conjunto ché que echará toda la carne al asador.

A Sarabia se le complica el once

El técnico del Elche, Éder Sarabia, no podrá contar con Pedro Bigas por sanción, mientras que Marc Aguado es duda hasta última hora por unas molestias en los isquiotibiales.

Por otro lado, el alta de Héctor Fort supone un respiro para la defensa ilicitana, aunque necesitará algo de rodaje antes de entrar en el once, después de estar más de 100 días en dique seco.

Una baja para Corberán

Por su parte, el entrenador del Valencia, Corberán, tan solo sufre un nuevo percance que amplíe su lista de ausencias. Unai Núñez sufre una contractura en el isquiotibial y está descartado hasta mediados de abril.

Con el centrocampista, son cinco las bajas sensibles en el equipo ché, donde figuran Copete, Diakhaby, Foulquier y Agirrezabala, este último siendo reemplazado por Dimitrievski en las últimas jornadas.

Alineaciones probables del Elche - Valencia en la jornada 31 de LaLiga EA Sports

Elche CF: Dituro; Tete Morente, Chust, Affengruber, Pétrot, Valera; Villar, Febas, Matim Neto; André Silva, Rafa Mir.

Valencia CF: Dimitrievski; Thierry, Tárrega, Cömert, Gayá; Guido, Beltrán, Ugrinic; Luis Rioja, Hugo Duro, Ramazani.

Elche No Iniciado - Valencia

Elche - Valencia: fecha y horario del partido de la jornada 31 en LaLiga EA Sports

El encuentro protagonizado entre Elche y Valencia en la jornada 31 de LaLiga EA Sports está programado para el sábado 11 de abril a partir de las 16.15 horas. El partido tendrá lugar en el estadio Martínez Valero, feudo ilicitano con capacidad para más de 31.000 espectadores.

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