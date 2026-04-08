Unai Núñez se cae de los planes de Carlos Corberán

El central del Valencia, por lesión, no se ejercita junto al resto del grupo y es baja para el partido de la jornada 31 de LaLiga ante el Elche

El Valencia, tras la dolorosa derrota sufrida en Mestalla ante el Celta de Vigo y las malas sensaciones en los últimos encuentros, prepara un choque crucial ante el Elche de cara a al jornada 31 de LaLiga. Una victoria supondría la tranquilidad absoluta en relación a los puestos de descenso y un alivio tras los últimos resultados cosechados. para el duelo, Carlos Corberán deberá mover la defensa ya que Unai Núñez se cae de los planes del técnico che por lesión.

Unai Núñez se cae del plan de Carlos Corberán de cara al fin de semana

Unai Núñez no se entrenó con el resto de sus compañeros debido a unas molestias que arrastra del último partido y será baja para el partido de este sábado contra el Elche, según adelantó EFE. El central vasco cedido por el Celta de Vigo arrastraba unas molestias del partido del domingo ante el equipo vigués y este martes se sometió a pruebas para determinar el alcance de la lesión, que es menos grave de lo esperado inicialmente, pero no le permitirá llegar para el duelo en el Martínez Valero. El equipo de Carlos Corberán regresó este miércoles a los entrenamientos después de tener día libre en una sesión en la que además de la baja del defensa también lo fueron las ya conocidas de Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y José Copete. Además, el central suizo Eray Cömert también acabó con molestias el partido contra el equipo vigués, pero en su caso sí se ha entrenado con normalidad.

Un nuevo quebradero de cabeza en el Valencia para Carlos Corberán

La baja del zaguero supone un varapalo para Carlos Corberán que había encontrado en el refuerzo invernal un seguro atrás. Desde su llegada, la mejora del Valencia ha sido notable, a pesar de que, en estas últimas semanas, los resultados no hayan acompañados. Con la baja de Unai Núñez, Diakhaby y Copete, el centro de la defensa protagoniza el principal problema de Carlos Corberán de cara al duelo frente al Elche. Eray Cömert es, junto a Tárrega, la apuesta más segura del técnico che para el choque liguero, siempre y cuando no vuelvan a aparecer las molestias con las que el suizo terminó el duelo ante el Celta de Vigo. Además, Tete Morente, jugador del Elche, anunció que espera un partido intenso y físico, algo que podría jugarle una mala pasada al Valencia que llega con lo justo en defensa. "Esperamos un partido físico y de mucha guerra", anunciaba el jugador del conjunto verdiblanco.