Affengruber pide la unión del Martínez Valero para el partido contra el Valencia: "Necesitamos a todo el estadio"

El central del Elche compartió sus sensaciones por el momento del equipo, su reciente convocatoria con Austria y la expulsión de su compañero, Pedro Bigas, en el choque del pasado viernes ante el Rayo Vallecano

El Elche es uno de los equipos que se encuentra luchando por lograr la permanencia en Primera División. Además, uno de los jugadores claves del equipo de Eder Sarabia es Affengruber. El central de Austria es uno de los fijos en el once titular, en la que es su segunda temporada en el club alicantino.

De esta manera, Affengruber ha hablado, ante los medios oficiales del Elche, sobre la recta final de la temporada, dónde el equipo se juega la salvación en Primera División. El jugador de 25 años ha recalcado las temperaturas en Austria, ya que viene de estar concentrado con su selección en el parón internacional.

Affengruber, sobre la llamada de Austria por primera vez en su carrera

En este sentido, Affengruber, que ya pone el foco en el encuentro ante el Valencia de este sábado en el Martínez Valero, habló sobre su primera llamada con la selección de Austria: "En Austria hacía frío. Entrenábamos a menos un grado. Ahora estoy de vuelta y contento de poder ver a mis compañeros. Es importante estar aquí y centrarme en lo que pueda pasar el sábado, el resto no importa".

Tras ello, Affengruber regresó a la dinámica del Elche, disputando de hecho 90 minutos en el choque ante el Rayo Vallecano del pasado viernes: "Los primeros días fueron buenos. El entrenamiento de hoy ha sido bueno. Ha estado más enfocado en la defensa. Mis compañeros lo han dado todo en el campo y eso es lo que necesitamos para el fin de semana".

Affenbruger valora la expulsión de Bigas ante el Rayo Vallecano

Por otra parte, Affenbruger valoró la expulsión que recibió Bigas en el encuentro del pasado viernes frente al Rayo Vallecano: "Los errores a veces pasan. Todo el mundo puede cometer errores, es parte del juego. El fútbol es un deporte de errores y por eso jugamos con un hombre menos, pero eso ya no importa".

El Rayo Vallecano terminó aprovechando la superioridad numérica, desde el minuto 39, para llevarse los tres puntos gracias al gol de Nteka en 74'. Esto provocó que el Elche acabase la jornada en la decimo octava posición de LaLiga EA Sports con 29 puntos, a dos descenso. Por su parte, los de Iñigo Pérez se sitúan en la decimotercera con 35 puntos, más aliviados y con distancia notable de la parte baja de la clasificación.

Affenbruger pone el foco en el partido frente al Valencia

Por último, Affengruber quiso dejar atrás el partido contra el Rayo Vallecano: "Es importante para nosotros porque queremos salir de esta situación y necesitamos los tres puntos. Tenemos que olvidar el último partido y centrarnos en el siguiente. Creo que contra el Valencia será duro, como lo fue contra el Mallorca. En eso nos enfocamos ahora".

Affengruber terminó pidiendo el apoyo del Martínez Valero de cara al encuentro ante el Valencia de este sábado: "Necesitamos a todo el estadio, esperemos que esté lleno y tenga la misma energía que en el último partido aquí. Es importante para todos, como club, también con los aficionados, luchamos juntos hasta el final para quedarnos en Primera División".