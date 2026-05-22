Michel, tajante en la previa entre Girona y Elche: "Es un partido para hacer historia"

El técnico del cuadro de Montilivi no escondió la importancia del choque ante los ilicitanos ya que en caso de triunfar, serán equipo de Primera división la próxima temporada. "Es una final en nuestra casa, con nuestra gente"

El encuentro entre Girona y Elche de este próximo sábado en la jornada 38 de LaLiga EA Sports es posiblemente uno de los más dramáticos de la última fecha de Primera división. En caso de empate, el Elche seguirá en Primera y el Girona caerá a la Segunda división. Por ello, al Girona solo le vale ganarle al Elche para seguir en Primera el próximo curso.

Este viernes, Míchel no escondió la relevancia del choque ante los de Eder Sarabia y como es lógico lo calificó de final en Montilivi: "Estamos bien, estamos preparados para el partido. Es una final en nuestra casa, con nuestra gente. Todo el mundo está preparado, hemos hecho una buena semana y estamos disponibles para el partido de mañana".

Míchel quiere volver a hacer historia con el Girona

Míchel, que hace no demasiado, logró llevar al Girona a la Champions League por primera vez en su historia, quiere volver a firmar una página importante en la historia del club gironí que aunque no sea tan glamurosa, es igual de importante. Míchel apuesta por ganar, seguir en Primera y hacer historia con el Girona: "Yo creo mucho en mis jugadores. Creo que estamos en Primera División porque somos un equipo que ha hecho las cosas bien durante cinco años. Y pienso que ahora mismo estamos en la misma situación. Tenemos claro que es un partido para hacer historia y que es un partido diferente a todos los que hemos jugado antes. Creo en mi equipo, nada más. No puedo pensar en otra cosa. Tengo mucha confianza en los jugadores y hemos hecho un partidazo y ganamos".

El técnico del Girona comentó que toda la plantilla está mentalizada para afrontar el duelo ante el Elche como una final: "Pienso que todo el mundo ha tenido mensajes, llamadas, familia, amigos, profesión. Todo el mundo sabe que es un partido, que es una final. Lo que hemos hecho es estar juntos nosotros, el vestuario y todos los que estamos siempre en la ciudad deportiva. Hemos estado juntos y hemos preparado bien el partido porque nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer. Y nada más: luchar para continuar en Primera División, a un partido, en casa, y eso supondrá hacer historia".

Los nombres propios del Girona

Míchel actualizó la situación de Stuani, Alejandro Francés y Blind: "Stuani es un jugador que viene con distintas situaciones de lesión y, bueno, no hace todo el entrenamiento con nosotros. Al igual que Francés, que ha probado, tiene molestias, pero vamos a ver si, infiltrándole, puede estar en el equipo. Blind, con molestias. Bueno, son jugadores que están ahí, que pueden ser duda para mañana, pero estoy convencido de que estarán preparados".

Stuani en un partido con el Girona de esta temporada

Por último, Míchel quiso lanzar un mensaje a sus jugadores sobre los diferentes escenarios que podría encontrarse el Girona y apostó por pensar en el presente y no en lo que ha sucedido antes: "En cada uno de los escenarios tenemos que estar preparados. Obviamente, con un gol a favor, hay que buscar el segundo. Creo que tener una situación en contra en el partido puede pasar. Ante todos esos escenarios hay una cosa muy importante, que es vivir el momento presente. Competir en cada acción para seguir creciendo en el partido. Es algo de lo que hemos hablado mucho. Tú no puedes pensar en el resultado, tienes que pensar en la acción".