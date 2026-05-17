Míchel y la jornada final del Girona: "Depender de ti es oro"

El entrenador del cuadro catalán analiza la derrota contra el Atlético y pone la mirada en la jornada final en la que ante el Elche tiene en sus manos lograr la salvación

Míchel, entrenador del Girona, ha valorado la situación de su equipo que, tras perder contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, llega a la última jornada en posiciones de descenso. Claro que los catalanes dependen de sí mismos en el partido final que le enfrentará al Elche en Montilivi "Depender de ti es oro", ha manifestado el técnico.

El madrileño, en la rueda de prensa posterior al partido contra el Atlético de Madrid, ha ahondado en su reflexión. "Después de las primeras 5 jornadas lo hubiera firmado. Y a la jornada 15 estábamos en descenso también. Depender de ti es oro. Sabíamos que si ganábamos este domingo tendríamos muchas posibilidades de salvarnos, en un campo muy difícil como es el Atlético de Madrid", ha explicado el entrenador del Girona después de caer ante los de Simeone.

Míchel y el vestuario del Girona

También ha analizado Míchel el partido en sí que ha acabado en derrota para el Girona contra el Atlético de Madrid. "Hemos hecho muy buen partido en muchas fases del juego, hemos tenido muchas ocasiones, hemos dominado contra un rival que tiene una de las mejores plantillas de Europa y España", ha explicado el entrenador del cuadro catalán que ha agregado: "El vestuario estaba dolido hoy, por esa falta de acierto que hemos tenido, pero no les he dejado bajar la cabeza, porque no toca lamentarse de nada".

Incluso Míchel ha querido ser positivo hasta con la jugada final en la que Stuani pudo empatar: "De lo malo, malo, el empate de hoy, si hubiera marcado la última Stuani, nos obligaba a ganar también. La sensación tiene que ser de convencimiento en algo que en los dos últimos partidos hemos hecho bien: mirar a la cara al rival e ir a por él. Eso hemos hecho en los dos últimos partidos. Y el equipo tiene la capacidad de volver a hacerlo".

Míchel ha mirado al futuro, al partido a vida o muerte en el que se jugará la permanencia contra el Elche en Montilivi. "Vamos a ir por el Elche. Y luego entrará o no entrará. Veremos cómo competimos. Competiremos de la mejor manera, buscando la portería rival y yendo a por ellos. Necesitamos la victoria y vamos a ir a por ella", ha asegurado. "Voy a hablar mucho desde la energía que me transmiten ellos. Y, cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad", ha añadido sobre cómo percibe al vestuario.