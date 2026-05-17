La emoción de Griezmann en su adiós del Metropolitano: "Me duele la cabeza de tanto llorar"

El francés recibe un emotivo homenaje por parte de la afición y compañeros en su despedida del Metropolitano

Antoine Griezmann ha vivido una jornada muy especial este domingo. El francés se ha despedido del Metropolitano que le ha rendido un homenaje muy especial por su trayectoria como futbolista del Atlético de Madrid. "Estoy muy bien, muy feliz, con dolor de cabeza por llorar tanto", ha reconocido el francés.

El delantero ha tratado de asimilar todo lo que ha sucedido en el Metropolitano donde recibió el cariño de los aficionados en el partido ante el Girona, pero también en el homenaje. "Miré todo alrededor, tomé mi tiempo y ver a mis compañeros, a mi mujer, mis niños, toda al gente que ha venido, para mí ha sido increíble y todo eso lo he disfrutado. Esta semana y hoy han sido una ola de amor, de cariño y mensajes bonitos, increíbles. Ahora tengo un dolor de cabeza por llorar tanto, ha sido una pasada lo de hoy", decía ya ante los medios de comunicación.

Griezmann, con el micrófono ante la afición

Antes también había tomado la palabra Griezmann ante los aficionados, micrófono en mano. "Daros las gracias por quedaros todos en el estadio. Sois una pasada. En segundo lugar, quiero decir algo muy importante para mí. Sé que muchos lo hicieron, pero otros no. Pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí y fue un error. Volví a recapacitar e hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo. Quiero agradecer a todos mis compañeros desde 2014 hasta hoy. Ha sido increíble disfrutar con ellos cada victoria, cada derrota. Ha sido increíble para mí luchar con vosotros. Quiero agradecer a los fisios y utilleros. Agradecer al cuerpo técnico y al que cambió todo en este club. Don Diego Pablo Simeone", ha relatado.

Griezmann, en su discurso, continuaba: "Gracias a ti hay más ilusión en este vestuario. Gracias a ti me sentí el mejor del mundo y te debo muchísimo. También que hablar de Koke. Mi preferido. Nuestro Capitán. Yo no sé si soy una leyenda, pero tú eres puta leyenda de este club". Finalmente tuvo palabras para sus seres más cercanos: "Tengo que agradecer a mi esposa, mi mujer. Muchas gracias por apoyarme, por aguantarme en los días malos, por mi enojo en las derrotas. Te amo. No he podido traer una liga o una Champions, pero me llevo vuestro cariño para toda una vida. Gracias a padres, madres, tíos y tías por traer a vuestros niños aquí para demostrarles que es el Atlético de Madrid, lo mejor del mundo",