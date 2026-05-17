Atlético de Madrid - Girona: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

El Girona se juega la vida ante un Atlético de Madrid que rendirá un homenaje inolvidable a Griezmann en su último partido en el Metropolitano

El Atlético de Madrid, con la clasificación a la Champions League en el bolsillo, recibe en el Metropolitano a un necesitado Girona que se juega la permanencia en las últimas dos jornadas de LaLiga. Los de Míchel llegan necesitados a la cita y con un mar de dudas de cara a los dos partidos restantes.

Es el emocionante adiós del Metropolitano a Griezmann. Habrá una despedida formal, como tal, en cuanto termine el partido. Pero antes hay fútbol. No le queda mucho en juego al Atlético, que compite por ser tercero (está a tres puntos del Villarreal a falta de dos jornadas, la última el domingo que viene con un duelo directo en el estadio La Cerámica), pero sí al Girona, que se enfrenta contra el descenso, al que aventaja en un solo punto y con un choque definitivo la próxima semana con el Elche, que justo marca la salvación. A esta distancia también tiene a Levante y Mallorca, ya en descenso.

Míchel, que ha reiterado que es "oro" depender de uno mismo, podría repetir el equipo que firmó un gran partido con la Real Sociedad más allá de las áreas, pero también optan a la titularidad jugadores como Daley Blind, Fran Beltrán, Claudio Echeverri y Stuani. El técnico madrileño tiene las bajas de Juan Carlos Martín, Portu, Marc-André ter Stegen, Abel Ruiz y Vladyslav Vanat, y contará con la novedad de Donny van de Beek, ausente desde septiembre.

Posibles alineaciones:

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Vargas, Koke, Lookman; Griezmann y Sorloth.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; y Joel Roca.

Atlético de Madrid - Girona ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El choque entre el Atlético de Madrid y Girona se jugará en el estadio Metropolitano el 17 de mayo. El partido dará comienzo a las 19:00 horas de la tarde.

Atlético de Madrid - Girona: ¿Dónde ver en directo por televisión?

El duelo será retransmitida a través del canal Movistar+ LaLiga.

Atlético de Madrid - Girona: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al partido entre el Atlético de Madrid y Girona, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de esta final y una completa cobertura con la crónica, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Míchel, de Simeone y del resto de protagonistas.