Míchel dice que no tiene "nada que decir" sobre su posible fichaje por el Ajax

En la previa del partido contra el Atlético de Madrid, en el que el club rojiblanco se juega la permanencia en Primera división, el entrenador ha sido preguntado sobre las informaciones que lo sitúan como nuevo técnico del club neerlandés y, por tanto, poniendo fin a su etapa en el equipo catalán

Míchel Sánchez, entrenador del Girona FC, ha tenido que responder a preguntas sobre su futuro deportivo después de las informaciones que lo sitúan en el Ajax a partir de la próxima temporada. El Girona FC se juega la permanencia en Primera división, pero el técnico madrileño se ha mostrado confiado en que su plantilla dé el nivel necesario para conseguir el objetivo.

Míchel ha dicho que no va a valorar las informaciones que lo sitúan en el Ajax y que está centrado ahora mismo en el Girona FC. "Estoy bien y concentrado en la salvación. No sé si la gente me conoce o no y llevo cinco años dándolo todo por el Girona. No tengo nada que decir".

El entrenador de Vallecas acaba contrato con el Girona FC al final de esta temporada y apunta a marcharse, siendo el Ajax el club que está más interesado en ficharle.

El Girona, centrado en lograr la permanencia en Primera división

Míchel ha analizado la importancia del partido contra el Atlético de Madrid para conseguir la permanencia. "Es una final y un partido muy importante para nosotros. Queremos hacer historia y necesitamos dar nuestra mejor versión. El escenario es el que es y el Atlético se juega lo suyo pero nosotros nos jugamos mucho más. Se trata de la supervivencia del club en Primera división, la evolución y la mejora y necesitamos los tres puntos y hacer las cosas de la mejor manera".

El entrenador del Girona FC ha dicho que no hace cuentas y se centra en sus partidos. "Debemos dejar el hecho de mirar al resto para la última jornada. Tenemos que ganar y no sabemos qué pasará. Debemos mirarnos a nosotros mismo, dar el cien por cien y el resto no toca. Si conseguimos un resultado positivo está en nuestra mano hacerlo ya o en la última jornada, lo más importante es que ahora dependemos de nosotros mismos".

Partido contra el Atlético de Madrid

Míchel ha desvelado las bajas que tiene el Girona FC para el partido contra el Atlético de Madrid. "Menos Ter Stegen, Vanat y Abel Ruiz el resto están bien. Van de Beek vendrá convocado porque ha entrenado bien pese a que le faltan entrenamientos. Quería estar y por eso lo hemos convocado. Todos están bien y con ganas sabiendo de nuestra necesidad".

El técnico del Girona FC se ha mostrado confiado en que sus jugadores puedan conseguir la permanencia en Primera división. "La plantilla está lista. No hemos podido entrenar o preparar del todo bien el partido en el césped, si con vídeos etc... tenemos claro el plan de partido y hay tiempo para mirar y ajustar mucho el jugador que tendrá que salir en el once. Tenemos más o menos claro la alineación, pero hay que pensar en situaciones de cansancio, entre otras cosas".

Por último, ha analizado al Atlético de Madrid. "Es un equipazo y competirán como siempre hacen. Y en casa son más peligrosos. Nos ha tocado jugarlo, nos jugamos más y se tienen que notar en el campo".