Simeone, sobre Griezmann: "En la vida nadie es insustituible, pero no habrá otro igual que él"

La figura de Antoine Griezmann ha centrado la rueda de prensa previa al choque ante el Girona, ya que será el último del francés ante su afición en el Metropolitano; Simeone lo ha destacado como "una buena persona, un tipo noble y responsable" más allá de sus cualidades futbolísticas

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en el que será el último partido de la temporada en el Metropolitano, frente al Girona, y el último de la carrera de Antoine Griezmann ante su afición, sobre el que el argentino ha dicho:

"No hay un momento solo para una relación que se ha construido. Sin pasar nunca esa línea... Entrenador, amistad... Tenemos mucha relación con su familia. Vino joven, creció de una manera extraordinaria, haciendo un gran trabajo. Llegó al lugar más grande para un jugador que es ganar un Mundial, goleador histórico del Atlético. Tiene el respeto de todos sus compañeros que es envidiable. No tengo un momento solo de un recuerdo con él. Recuerdo cuando vino a contarme antes de irse al Barcelona, era un momento que tenía que salir. Era bueno para darse cuenta de lo que pasó posteriormente. Cuando volvió, fue un momento de alegría, felicidad, sabíamos que volvía un genio. Le extrañaremos", ha reconocido el 'Cholo'.

Encontrar otro Griezmann va a ser complicado

"Está claro que no habrá otro igual que Griezmann. La responsabilidad de llevar el peso del equipo se depositó en él, en Koke, con su experiencia, con su peso... Es muy difícil explicar el peso... Lo tuvo y trabajaremos para encontrar gente que tenga esa responsabilidad".

El recuerdo que deja Griezmann

"Me gustaría que se le recuerde como lo que es. Una buena persona, un tipo noble, un tipo responsable que siempre ha estado para lo que necesitaba el Atlético de Madrid. Que tuvo la humildad para volver y ganarse de nuevo a la gente que por el amor que tenía se enojó. Yo creo que el querrá que se le recuerde como la persona que es".

El famoso cambio con el Barça en el minuto 90

"Ese día jugamos un poco... ¿Cinco minutos te ponen? Mañana será un día importante para él y su familia. Una familia que siempre le ha acompañado para ser el futbolista y la persona que es. Mañana esperemos poder hacer un gran partido, que nuestra gente de todo lo que pueda darle a un tipo que lo dio todo".

Una despedida a su altura

"Ya lo ha representado el club en varios futbolistas de la talla de Antoine. La despedida de Fernando Torres fue increíble. Los años pasan, necesitamos seguir compitiendo y aceptar el lugar que uno tiene es difícil. El club lo ha representado muy bien y el club viene gestionándolo muy bien en estos últimos años".

Es insustituible Griezmann

"Insustituible no, en la vida nadie es insustituible. Pero sí un jugador especial. Más allá de la relación deportiva hemos tenido una bonita relación familiar".

La planificación de la próxima temporada

"Sería buenísimo tener el equipo antes del Mundial, pero veremos como va generándose el mercado. Las situaciones de salida y tendremos que ir a buscar. Con la llegada de Apollo veremos si podemos seguir creciendo como equipo. Ya hemos crecido como club, veremos si podemos crecer como equipo".