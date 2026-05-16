Barcelona - Atlético de Madrid: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv la final de la Copa de la Reina

Pere Romeu y José Herrera apuntan a formar su mejor alineación en el decisivo encuentro de la Copa de la Reina, que tendrá lugar hoy a las 21:00 (hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria

Barcelona y Atlético de Madrid se citan hoy sábado en el Estadio Gran Canaria. Las jugadoras de Pere Romeu y las de José Herrera se miden en la gran final de la Copa de la Reina. Por un lado, las azulgranas afrontan una semana decisiva, ya que están muy cerca de levantar su segundo título de la temporada, que podrían ser tres el próximo 23 de mayo, cuando tendrá lugar la final de la Champions League femenina, ante el Olympique de Lyon.

Por otro lado, el Atlético de Madrid llega con el objetivo de alcanzar su tercer título de Copa de la Reina. Tras haber superado al Alhama, Athletic Club y Costa Adeje Tenerife en octavos, cuartos y semifinales, respectivamente, las colchoneras llegan al Estadio Gran Canaria con el reto de poner el broche de oro en esta competición.

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Pese a ello, el Atlético de Madrid viene de cosechar hasta ocho partidos seguidos, lo que ha dejado a las de José Herrera en la cuarta posición de la Liga F con 50 puntos, empatado con el Costa Adeje, a falta de dos jornadas para el final. Además, Silvia Lloris es una de las bajas más destacadas en el cuadro colchonero, que se encuentra recuperándose de una lesión.

El Barcelona, por su parte, viene de ganar en las últimas jornadas de la Liga F al Costa Adeje y Levante, lo que les ha dado el título matemático a las de Pere Romeu. Por su parte, Laia Aleixandri y Caroline Braham son bajas por lesión, además de la duda con Aitana Bonmatí. Sobre la jugadora, Pere Romeu apuntó en la previa que "está disponible, sí, sabéis cuál es su condición, muchos meses sin entrenar, ha estado entrando en el partido y el ritmo y entrenando de forma normal, está disponible".

Barcelona - Atlético de Madrid: ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El encuentro entre el Barcelona y el Atlético de Madrid se disputará en el día de hoy, 16 de mayo, en el Estadio de Gran Canaria. El partido entre las de Pere Romeu y las de José Herrera dará comienzo a las 21:00 (hora peninsular).

Barcelona - Atlético de Madrid: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Por otro lado, el choque que enfrentará al Barcelona y al Atlético de Madrid se podrá seguir por televisión, gratis y en abierto, a través de La 2, Teledeporte y TV3, que ofrece los partidos del conjunto azulgrana en Cataluña.

Barcelona - Atlético de Madrid: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el Barcelona - Atlético de Madrid podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Estadio de Gran Canaria, desde dos horas antes del comienzo del partidos, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Pere Romeu y el de José Herrera, que vienen de perder ante el Real Madrid en el duelo de la Liga F.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Barcelona - Atlético de Madrid, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el Estadio Gran Canaria. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Pere Romeu y José Herrera, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el derbi madrileño.

Alineaciones probables de Barcelona y Atlético de Madrid

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Paralluelo, Pajor, Clàudia Pina. Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Lauren Costa, Xenia Pérez, Andrea Medina; Alexia Fernández, Natalia Peñalvo, Vilde Risa, Fiamma Iannuzzi, Rosa Otermín; Synne Jensen, Gio Garbelini