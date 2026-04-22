El Barcelona de Pere Romeu se proclama campeón de la Liga F tras derrotar al Espanyol

El equipo catalán, con el triunfo frente al conjunto perico, consigue lograr su séptimo campeonato doméstico de manera consecutiva y el undécimo en su historia, ampliando su legado en el torneo

El Barcelona femenino sigue haciendo historia en la Liga F. El conjunto de Pere Romeu se ha vuelto a proclamar campeón del torneo doméstico por séptima temporada consecutiva, además de lograr el undécimo en toda su historia. El triunfo ante el Espanyol en la Ciutat Esportiva Dani Jarque le permite al equipo catalán ampliar su legado en la competición.

El 1-4 frente al Espanyol, con goles de Carla Julia Martínez, Caroline Graham y doblete de Martine Fenger siguen dando la razón a un equipo que no ha permitido tener rival durante las últimas temporadas. A falta de cuatro jornadas y con 75 puntos, la diferencia le permite ser campeón de una Liga F que han ganado con absoluta superioridad.

Una victoria que vuelve a confirmar el liderazgo del Barcelona en la Liga F

El Barcelona se vio las caras con el Espanyol en el día de hoy, en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de la Liga F. Los de Pere Romeu visitaron al equipo de Monforte con el objetivo de sentenciar el campeonato, por lo que tenían que conseguir la victoria. De esta manera, las visitantes comenzaron derribando la puerta en el minuto dos, tras el gol de Carla Julia Martínez.

De esta manera, pese al empate de Laia Balleste desde los once metros, el Barcelona respondió pocos instantes después y volvió a ponerse por delante en el marcador gracias al tanto de Caroline Graham. Tras ello, las de Pere Romeu, que realizó un cambio antes de comenzar la segunda parte, sentenció con los goles, por partida doble, de Martine Fenger.

El equipo de Pere Romeu, destacado por su capacidad goleadora

Una de las claves del nuevo campeonato logrado por el Barcelona es su capacidad goleadora. A falta de cuatro jornadas para el final de la Liga F, las de Pere Romeu han logrado 116 goles a favor, igualando el registro de temporadas como la 2020/2021, que firmaron 167, la 2021/2022, con 259, la 2022/2023, con 137, la 2023/2024, con 118 y la 2024/2025, con 137.

Además, solo han recibido siete goles entre los 26 partidos que se han jugado hasta la fecha en la Liga F, logrando su séptima temporada consecutiva en la que encajan 15 goles o menos en el campeonato doméstico. Además, el dato anotador de cara a puerta puede seguir aumentando en las próximas jornadas, dónde el Barcelona, que recibió los elogios de Sonia Bermúdez, se enfrentará al Levante, Costa Adeje Tenerife, Real Sociedad y Madrid CFF.

Alexia Putellas hace balance de la Liga F del Barcelona

Por su parte, Alexia Putellas, que es uno de los objetivos del London City, valoró, en TV3, la nueva Liga F conquistada por el Barcelona: "Estoy muy contenta. Súper feliz de vivir este ciclo ganador y aportar mi granito de arena. Súper orgullosa del trabajo que estamos haciendo. Sobre todo felicidad de conseguir los objetivos. Sientes que todo el trabajo que hemos hecho se ha visto recompensado".

Además, la centrocampista del Barcelona afirma que "La Liga es el título de la regularidad. Evidentemente, la Champions es el objetivo porque compites con las mejores y es dónde queremos estar, entre los mejores equipos de Europa. Pero hay que hacer el trabajo cada fin de semana y lo hemos hecho con buena nota. Nunca hemos dudado de nosotras mismas, de las jugadoras que somos".

Alexia Putellas, sobre el objetivo de la UEFA Champions League.

En este sentido, Alexia Putellas siguió elogiando el grupo que forma con Pere Romeu al frente del Barcelona: "Las que hemos formado parte de esta plantilla y las que han subido este año a dinámica del primer equipo hemos demostrado que somos grandísimas jugadoras. El ruido de fuera o las noticias son solo ruido".

Por último, Alexia Putellas valoró el enfrentamiento de semifinales de la UEFA Champions League ante el Bayern de Múnich, que tendrá lugar el 25 de abril, la ida, y el 3 de mayo, la vuelta: "Después del partido en el Camp Nou ya estábamos pensando un poco en las semifinales, que vienen ya mismo. Estamos en los partidos que queremos jugar, que son las semifinales. Si lo hacemos bien, espero que nos queden dos finales más para acabar la temporada".