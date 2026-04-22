La duda del Cucho, que pidió el cambio por lesión, y el agorero parte médico de Isco Alarcón: "Me dijeron que no sabía si podría volver a jugar"

El Real Betis regresa en la mañana de este miércoles desde Girona para irse directamente a la ciudad deportiva a comenzar a preparar el choque del viernes contra el Real Madrid, pendiente de las molestias que convierten en duda al delantero colombiano y de los tres inquilinos de la enfermería; así como de los recuperados Gio Lo Celso e Isco Alarcón, que siguen un plan de minutos progresivo

El Real Betis ha amanecido esta mañana con el alivio de por fin haber roto la mala racha en el partido que le enfrentó este pasado martes al Girona FC en la localidad catalana. Allí ha hecho noche la expedición verdiblanca, que a primera hora de la mañana de este miércoles se ha despertado para tomar un vuelo de regreso hacia el aeropuerto de Sevilla, desde donde se marchará directamente a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para llevar a cabo un nuevo entrenamiento en el que Manuel Pellegrini estará muy pendiente de la evolución del Cucho Hernández.

Además, para el duelo de este viernes ante el Real Madrid, el técnico chileno tiene otra duda: ver si Ángel Ortiz llega a tiempo después de reintegrarse en el grupo tras pasar un mes de baja por una subluxación en el hombro derecho. Por contra, Junior Firpo seguirá un partido más de baja por una dolencia muscular y Diego Llorente tampoco estará disponible después de caerse a última hora de la convocatoria para Girona por un esguince de tobillo. La cara de la moneda la ponen Giovani Lo Celso, que sigue sumando minutos, y la vuelta de Isco Alarcón, quien se sinceró sobre un agorero parte médico que le hace sentir cada entrenamiento o cada partido "como un regalo".

El Betis hizo dos cambios al descanso: Cucho, por lesión; el de Lo Celso estaba programado

El Cucho tuvo que ser sustituido en el descanso del encuentro disputado en el estadio de Montilivi por culpa de unas molestias en la rodilla. En principio, el cambio fue sólo por tomar precaución y minimizar todo lo posible los riesgos de una lesión seria que pudiese dejar al Betis sin su delantero titular para estas seis últimas jornadas de LaLiga EA Sports.

No obstante, a la espera de ser revisado por los médicos y ver cómo evolucionan esas molestias en estas primeras horas, cabe considerar que el delantero colombiano es seria duda para recibir al Real Madrid en el encuentro liguero de la jornada 32 que tendrá lugar en la noche de este próximo viernes (21:00 horas) en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, en el reencuentro con el beticismo tras la enorme decepción del pasado jueves ante el Sporting de Braga.

Cédric Bakambu fue el encargado de suplir al cafetero en la reanudación y saltó al campo en compañía de Rodrigo Riquelme, quien entró en sustitución de Giovani Lo Celso, tal y como estaba programado. Después de permanecer casi tres meses de baja por una aguda lesión muscular, el argentino va avanzando paso a paso. En Pamplona reapareció para jugar los últimos 16 minutos del choque ante CA Osasuna y el plan en Girona FC pasaba por elevar su participación hasta los 45 minutos, en la que fue su primera titularidad desde el Betis - Villarreal del lejano 17 de enero.

Buenas sensaciones para Isco Alarcón después de su desalentador parte médico: "No sabía si volvería a jugar"

"El hecho de poder volver a jugar con el Betis es un regalo para mí. Me dijeron que no sabían si iba a poder volver a jugar al fútbol después de la lesión. No me aseguran que las operaciones que hay para este tipo de lesión vayan a salir bien, así que a partir de ahora cada entrenamiento y partido para mí es un regalo. Voy a intentar disfrutar al máximo", decía Isco Alarcón ante las cámaras de Betis TV.

"Estoy muy feliz por volver y celebrar mi cumpleaños con los tres puntos", añadía el mediapunta malagueño, que antes había pasado ante las cámaras de Movistar+ para mostrar su alegría tras vivir un martes redondo en el que sopló 33 velas, reapareció casi cinco meses después -sólo ha jugado dos partidos, los dos contra el Girona- saliendo en el 75' en lugar de Pablo Fornals y además el equipo logró acabar con una racha de siete jornadas seguidas sin ganar a lo que cabe añadir la decepción de la eliminación de la Europa League.