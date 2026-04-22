Isco, feliz por su regreso y la victoria, pero sincero: "Duele mucho y no nos lo podemos permitir"

Isco celebra por todo lo alto su regreso y la victoria en el día de su cumpleaños, pero no oculta la frustración por la eliminación europea y se centra ya en las "seis finales" que quedan

La otra gran noticia de la victoria en Montilivi fue la reaparición de Isco, aunque realmente las dos están directamente relacionadas, pues quizás el Betis no se habría llevado los tres puntos si el costasoleño no hubiese entrado en el terreno de juego en el minuto 75' tras demasiados meses en el dique seco.

Y es que la estrella bética ejerció como tal al ser clave en la jugada del tercer tanto al poner en ventaja a Abde con un pase en profundidad que terminó con el tanto de Rodrigo Riquelme.

Obviamente, al final del partido no pudo esconder su alegría por su reaparición y el triunfo en el día que cumple 34 años, por lo que su sonrisa le llegaba de oreja a oreja.

Así, aseguró que se sintió cómodo sobre el césped, lo que ya de por sí es importantísimo para los verdiblancos. "Estoy bien. Después de tanto tiempo, volver a jugar, el día de mi cumple además y con una victoria... estoy muy contento", apuntó el centrocampista heliopolitano, que comentó la jugada del tercer tanto bético en Montilivi.

Isco cuenta cómo se gestó el tercer gol: "Abde me lo dijo"

"Ha sido una jugada muy buena. Justo Abde me acababa de decir que él me la daba y corría, y ha salido bien. Es una victoria que necesitábamos mucho y menos mal que ha llegado", apuntó Isco, que insistió en la imperiosa necesidad de imponerse hoy en Montilivi tras una racha tan negativa a la que no le puso paños calientes, más bien todo lo contrario.

"Veníamos de una dinámica muy mala que, hoy en día, si quieres aspirar a objetivos importantes no se pueden tener. Y es una pena", señaló con sinceridad Isco, que expresó su dolor por la dura eliminación europea contra el Braga.

Honesto con la eliminación europea del jueves :"Teníamos muchas esperanzas"

"Perder forma parte del fútbol, pero la manera en la que se nos escapó la clasificación el jueves es algo que duele mucho y no nos lo podemos permitir jugando en casa. Teníamos muchas esperanzas en esa competición", lamentó el de Arroyo de la Miel, que pone ya el punto de mira en lo que le queda por delante al Betis para asegurar la quinta plaza, que podría otorgar el pasaporte para la Champions.

"Ahora hay que mirar hacia adelante. Nos quedan seis finales en las que tenemos que apretar al máximo", concluyó el costasoleño, que solo ha necesitado 25 minutos para demostrar que ha vuelto tan decisivo como se marchó y comprometido como nunca.