El Betis se pasea por LaLiga FC Futures: a semifinales con lluvia de goles y pleno de triunfos

El Alavín A verdiblanco sigue su paseo militar para plantarse en semifinales después de golear a la Real Sociedad y de vencer con autoridad al Getafe

El Real Betis sigue absolutamente intratable en LaLiga FC Futures 2026. La jornada del viernes fue espectacular, con un pleno de cuatro victorias en las cuatro jornadas de la Fase de Grupos, con clasificación directa para las eliminatorias como líder destacado del Grupo B, siendo el equipo con más puntos y con más goles además del menos goleado. Todo ello ha obtenido continuidad durante la sesión de este sábado, con dos nuevos triunfos en los que ha anotado otros seis tantos para llegar a las semifinales metiendo miedo: 20 goles a favor y sólo 1 en contra en seis citas.

Real Betis - Real Madrid, final anticipada en las 'semis'

En el primer de sus encuentros sabatinos, justo al mediodía y en los octavos de final, el Alevín A del Real Betis goleó a la Real Sociedad por un contundente marcador de 4-0, con dianas de Candelá, Javier Secano, Jesús Heredia y Jasper Wiseman. Ya por la tarde, en el choque que abría la eliminatoria de los cuartos de final de este prestigioso torneo sub 12, la víctima de los pupilos de Álex Cambriles ha sido el Getafe CF, al que ganado por 2-0 con dianas de nuevo de Secano y Candelá. El rival en semifinales del campeón del mundo sub 12 será el Real Madrid, que eliminó a RCD Mallorca y Girona FC.

De este modo, en el puesto de máximo goleador del Betis en LaLiga FC Futures hay un triple empate entre Jesús Heredia, Javier Secano, y Jasper Wiseman, con 4 tantos cada uno; seguidos de Ameri, con 3; de Candelá, con 2; y de Raúl Molina, Carlos Castro y Lucas Bermúdez, con uno. Es decir, han visto portería ocho de los 10 jugadores de campo. Entre los dos porteros sólo han encajado un tanto en seis partidos: obra de Jan (RCD Espanyol), en el último minuto de la tercera jornada.

Clasificación en el Grupo B de LaLiga FC Futures 2026

En la Fase de Grupos se clasifican los cuatro primeros, así que sólo se eliminó el Celta.

Real Betis - 12 puntos RCD Mallorca - 9 RCD Espanyol - 6 Girona FC - 3 RC Celta - 0

Partidos de la Fase de Grupos

Real Betis 6-0 RC Celta de Vigo

Real Betis 2-0 RCD Mallorca

Real Betis 3-1 RCD Espanyol

Real Betis 3-0 Girona FC

Resultados de los partidos de octavos de final de LaLiga FC Futures 2026

RCD Espanyol 0-1 Getafe CF

Levante UD 1-1 Girona FC

Sevilla FC 1-0 Valencia CF

1-0 Valencia CF Atlético Madrid 0-2 Rayo Vallecano

Real Betis 4-0 Real Sociedad

4-0 Real Sociedad Deportivo Alavés 0-0 Villarreal CF

0-0 Villarreal CF FC Barcelona 0-0 Elche CF

Real Madrid 1-0 RCD Mallorca

Resultados de los partidos de cuartos de final de LaLiga FC Futures 2026

Real Betis 2-0 Getafe CF

2-0 Getafe CF Sevilla FC 2-0 Deportivo Alavés

2-0 Deportivo Alavés Elche CF 1-1 Rayo Vallecano

1-1 Rayo Vallecano Real Madrid 2-0 Girona FC

Emparejamientos de semifinales de LaLiga FC Futures 2026