Arrollador inicio del Betis en LaLiga Futures: el campeón del mundo ya está en octavos

El equipo verdiblanco ha contado por victorias sus cuatro partidos de este viernes y se ha convertido en el mejor equipo de la Fase de Grupos. La Real Sociedad, en el mediodía de este sábado, será su rival en el inicio de las eliminatorias

El Real Betis ha empezado dando un golpe en la mesa en la Fase de Grupos de LaLiga FC Futures 2026. El Alevín A, que ya se proclamó campeón del mundo sub 12 en la cita celebrada el pasado mes de diciembre, ha exhibido sus credenciales para optar a conquistar el título nacional con su buen hacer en las cuatro jornadas disputadas este viernes en el Estadio de La Cerámica de Vila-real (Castellón). En los octavos de final, el Real Betis se enfrentará a la Real Sociedad a partir de las 12:00 horas.

El equipo verdiblanco, dirigido por Álex Cambriles, se ha clasificado para los octavos de final como (primero/segundo) del Grupo B con unos números espectaculares: 12 puntos de 12 posibles, tras cuatro victorias; el equipo más anotador, con 14 dianas a favor, y el menos goleado, con sólo uno en contra. Han marcado siete de sus 10 jugadores de campo y uno de los pocos que no lo ha hecho, Cámara, ha sobresalido en todos los partidos por su omnipresencia.

El Betis arranca de manera arrolladora ante Celta y Mallorca

La tarjeta de presentación del Real Betis en la liguilla de LaLiga FC Futures no ha podido ser más contundente: un triunfo por 6-0 ante el RC Celta de Vigo en el primer encuentro de la matinal de este viernes. Y, además, lo ha hecho con seis goleadores distintos: Raúl Molina, Jesús Heredia, Javier Secano, Carlos Castro, Ameri y Jasper Wiseman pusieron firma a este 'set en blanco' propinado al conjunto celeste.

Un séptimo anotador distinto, Lucas Bermúdez, se sumó a la lista y otro repitió, Jasper Wiseman, en la segunda victoria matinal del equipo hispalense; esta vez, ante el RCD Mallorca con un 2-0 en el marcador que dejaba al Real Betis como líder del Grupo B con 6 puntos, los mismos que RCD Espanyol y RCD Mallorca, pero con mejor diferencia de goles y con un encuentro menos.

Espanyol y Girona también prueban la exuberancia ofensiva del Betis

Para el desenlace de la Fase de Grupos, ya por la tarde, el Betis era el único de su grupo al que aún le quedaban por disputar dos encuentros en horario vespertino. En el primero, amplió su racha de victorias contra el Espanyol, al que derrotó por 3-1 con dianas de Jesús Heredia, Javier Secano y Ameri. El tanto del honor de los pericos lo anotó Jan, en el último segundo de partido para romper la imbatibilidad de los verdiblancos.

Para el cierre de la liguilla, el Betis se enfrentó al Girona, venció por 3-0 para redondear un viernes perfecto y pasar a los octavos de final como el mejor equipo de la Fase de Grupos. Jesús Heredia, Ameri y Jasper Wiseman marcaron los goles y ya suman tres cada uno.

Clasificación en el Grupo B de la LaLiga FC Futures 2026

Se clasifican los cuatro primeros y sólo se elimina el Celta.