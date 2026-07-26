F1 2026 GP de Hungría | Sigue en directo la carrera de Fórmula 1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz en vivo y online

Lando Norris le arrebató ayer la 'pole position' a los Mercedes y a los Ferrari y saldrá primero. Las sanciones a Hamilton y Antonelli pueden ser determinantes a lo largo de la carrera

¡Buenas tardes! Ya estamos aquí para narraros lo que acontece en este Gran Premio de Hungría. La última carrera dominical antes del parón veraniego y que trae consigo una parrilla de salida revolucionaria tras lo sucedido ayer durante la Clasificación.

Lando Norris se ha colado en la fiesta de Mercedes y Ferrari y el británico saldrá primero. Además, cree que tiene muchas posibilidades de dar la sorpresa: "Tenemos buen ritmo en el coche. Es una carrera larga, así que el desgaste de los neumáticos podría ser elevado".

Fernando Alonso mostró cierta mejoría y obró el primer milagro con su nuevo monoplaza. Veremos a ver si el asturiano consigue rondar la zona de puntos cuando acabe la carrera.

Las sanciones que han recibido Hamilton y Antonelli, con tres puestos como castigo cada uno, han cambiado la parrilla de salida.

Carlos Sainz sigue en plena caída libre . Su compañero Alexander Albon disputa hoy su carrera número 100 con Williams. Es el primer piloto en la historia del equipo en alcanzar ese hito. Sin embargo, más allá de eso, probablemente no haya mucho que celebrar para Williams hoy. Partiendo desde las posiciones 18º y 19º, sumar puntos parece casi imposible.

Solo 26 pilotos han disputado 100 carreras o más con el mismo equipo. ¿Sabías que Checo Pérez se quedó en 99 con Force India? ¿Y que Alonso casi fue centenario con Ferrari (96 carreras) y McLaren (94 carreras)?

Formula One Management, la entidad de controla y decide sobre los derechos de la F1 y su calendario, ha confirmado el final de la temporada 2026, que estaba en el aire desde marzo, por la guerra de Irán, en un conflicto que sigue activo y más que vivo a día de hoy. "El Gran Premio de Bahréin no podrá celebrarse" en su territorio, "pero gracias a un nuevo acuerdo, el gobierno de Malasia ha accedido a que Bahréin organice su carrera en el Circuito Internacional de Sepang entre el 2 y el 4 de octubre (entre Azerbaiyán y Singapur)", ha confirmado la F1 en un comunicado oficial.

Un vistazo al cielo antes de la carrera. Existía una ligera probabilidad de lluvia en Budapest hoy, y esa probabilidad aún persiste.

Diez minutos para que arranque esto, últimos preparativos en el box. Momento para repasar las estrategias. Serán 70 vueltas.

Russell fue uno de los que se marchó ayer con mal sabor de la 'Qualy'. Por suerte para él, le pasó al final de la Q3 y saldrá sexto gracias a la sanción de Antonelli.

Este es el Top-10 en la parrilla de salida: Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton, Russell, Antonelli, Hadjar, Lindblad y Hulnkenberg. Alonso sale 16º y Sainz 18º.

Hoy hay muchas estrategias en el trazado, diferentes elección de neumáticos. Los dos Ferrari, Fernando Alonso y Sainz apuestan por el blando de inicio.

¡Y MÁS PROBLEMAS PARA RUSSELL! Se ha quedado clavado en la salida y ya es penúltimo, 21º.

¡Fernando Alonso es 15º! Ya ha adelantado una posición. Todos los que han salido con blandos han hecho una buena salida.

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest en el que el español Fernando Alonso (Aston Martin) logró, hace casi 23 años, la primera de sus 32 victorias en la categoría reina y en el que esta vez logró clasificarse, por primera vez en lo que va de año, para la Q2.

Norris, de 26 años, logró su decimoséptima 'pole' en la Fórmula Uno -la primera del año y la primera del curso que no se anota Mercedes- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 207 milésimas, sólo 12 menos que su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), posteriormente sancionado con tres puestos en parrilla y que saldrá quinto.

El otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, que había sido tercero, a 238 milésimas, saldrá segundo, desde la primera fila, como consecuencia de una cronometrada principal tras la cuál también resultó sancionado, con otros tres puestos en parrilla, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del Mundial con 204 puntos, 45 más que Sir Lewis-, que había concluido cuarto y que intentará minimizar daños desde el séptimo puesto.

El otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri -al que en su último intento había molestado Hamilton-, sale tercero, acompañado en la segunda hilera por el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen, sexto en la cronometrada principal, que cerró con un trompo, al perder el control de la parte trasera del Red Bull. Y que avanzó dos plazas gracias a las sanciones del astro inglés y de Antonelli, penalizado precisamente por infringir el reglamento durante el periodo con bandera amarilla consiguiente a su percance.

Justo por delante de Antonelli -con 19 años el líder más joven de la historia-, al lado de Hamilton, saldrá, desde la tercera fila, el Mercedes del inglés George Russell, compañero del boloñés y tercero en el Mundial, a cincuenta puntos de éste.

Fernando Alonso y Carlos Sainz (Williams) afrontarán desde la decimosexta y la decimoctava posición, respectivamente, una carrera en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) tomará la salida desde la decimotercera plaza y el otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), lo hará desde la vigésima segunda; en la última prueba antes del parón vacacional de un campeonato que se reanudará el penúltimo fin de semana de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort.