F1 GP de Hungría 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV la carrera con Fernando Alonso y Carlos Sainz en el circuito de Hungaroring

Lando Norris sale primero y Leclerc segundo, tras la sanción que ha recibido Hamilton, quien finalmente partirá desde la quinta posición. Carlos Sainz lo hará desde la decimoctava plaza y Fernando Alonso desde la decimosexta

Carlos Sainz sigue sin poder competir este año en el Mundial por los puestos que desea.IMAGO

Habrá jaleo en Hungaroring y del bueno. Visto lo visto en la 'Qualy' todos van a poner toda la carne en el asador para marcharse de vacaciones con el mejor sabor de boca posible. Hasta Aston Martin ha dado muestras de poder pelear por algo más que por las tres últimas plazas, como hasta la fecha ha hecho.

Lando Norris, vigente campeón, saldrá primero tras adjudicarse la 'pole position' en una Q3 de infarto y que mantuvo la emoción hasta el final. Se la arrebató a Hamilton por 12 milésimas, si bien el de Ferrari finalmente saldrá quinto tras la sanción recibida una vez concluida la Clasificación.

En cuanto a los pilotos españoles, Fernando Alonso, que logró por primera vez esta temporada pasar a la Q2, saldrá decimosexto, mientras que Carlos Sainz, quien volvió a quedarse estancado en la Q1, lo hará dos puestos más atrás (18º).

Fernando Alonso se marchó contento tras la 'Qualy'

Aunque tampoco pudo tirar cohetes, el hecho de poder competir hasta el último minuto por entrar en la Q3, hizo que Fernando Alonso se marchara de Hungagoring con una sonrisa en la boca camino del hotel.

"Ha sido un fin de semana más competitivo y el hecho de haber logrado clasificarnos para a la Q2 es un paso en la dirección correcta", manifestó el doble campeón mundial asturiano.

"Aún estamos optimizando este paquete (aerodinámico) y hay más potencial para desbloquear en el coche", comentó Alonso en el trazado húngaro.

"El coche se nota más consistente y predecible, por lo que es algo más fácil de pilotar", finalizó el piloto ovetense.

¿Cómo es el circuito de Hungaroring?

Hungaroring es todo un clásico ya de la Fórmula 1. Entró en el calendario en 1986 y desde entonces no ha fallado nunca, ni siquiera cuando la COVID-19 provocó grandes e importantes bajas.

El circuito sede del GP de Hungría se encuentra en Mogyorod, a unos 30 km de la capital, Budapest. Mide de 4,381 km y cuenta con 14 curvas (seis a izquierdas y ocho a derechas, la carrera se disputa 70 vueltas en el sentido de las agujas del reloj y se en total se completan 306.63 km.

Horario de la carrera del GP de Hungría de F1 2026:

El GP de Hungría 2026 de F1 también se disputa con formato tradicional, por lo que mantiene los horarios habituales.

- Carrera (70 vueltas): Domingo 26 de julio a las 15:00 h

¿Dónde ver el GP de Hungría de F1 2026?

El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Hungría 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.