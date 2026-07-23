Carlos Sainz lanza un comunicado para Williams sobre su futuro desde Budapest

El piloto madrileño ha aprovechado el Media Day para aclarar cuál es su situación en el equipo británico y el pensamiento que le ronda la cabeza. La puerta está entreabierta en estos momentos

Ha tenido la misma oportunidad que Fernando Alonso para acabar con los rumores en Budapest. Pero mientras el asturiano ha dejado claro que no se moverá de Aston Martin en 2027, Carlos Sainz ha dejado su puerta entreabierta.

El piloto de Williams ha decidido lanzar prácticamente un comunicado con micrófono en mano para toda su escudería. Lo ha hecho aprovechando el Media Day del Gran Premio de Hungría y, desde Budapest, se ha sincerado sobre cuáles son sus pensamientos de esta temporada y para la próxima.

"Creo que he sido muy abierto y muy claro sobre el hecho de que, creo que en 2025 cumplimos y, de hecho, los resultados fueron mejores de lo que esperaba cuando firmé mi contrato con Williams en 2024", ha comenzado afirmando el ex de Ferrari.

"Así que, obviamente, de cara a 2026, esperaba, con más tiempo para desarrollar el coche y un nuevo conjunto de reglamentos, que pudiéramos quedarnos donde estábamos o dar un pequeño paso adelante. Pero el tiempo me ha demostrado que no ha sido, de hecho, ha sido al revés", continuó subrayando el madrileño.

Y es que Carlos Sainz, que todavía no sabe qué hacer y que seguirá sin pronunciarse sobre ello hasta después del verano, necesita algo más en su vida: "Como equipo, estamos más lejos de la cima de lo que pensábamos a finales de 2025. Así que ha sido sin duda un año de formación de carácter para todo el equipo. Es un poco revelador en cuanto a cuánto trabajo queda por hacer, si es que siquiera queremos plantearnos luchar con un equipo de élite en el futuro. Así que sí, muchas cosas aprendimos, muchas cosas que hemos comprendido".

"Y, desafortunadamente, un mal año hasta ahora. Así que necesitamos entender por qué, qué pasó. Creo que ya tenemos una comprensión bastante clara para darle la vuelta. Obviamente es la F1, requiere mucho tiempo y esfuerzo. Hace falta dinero y mucho análisis. Y justo ahí es donde estamos ahora mismo", añadió el piloto español.

Los plazos de Sainz han cambiado

Cuando Carlos Sainz firmó en Williams procedente de Ferrari ya sabía que había dado un paso atrás en la parrilla, pero lo que no esperaba era que fueran dos al segundo año. Por eso, aún no tiene claro qué dirección tomará para el próximo curso, primero quiere ver la que toma el proyecto antes de decidirse por una cosa u otra.

"Tenía en mente un plazo que estaba dispuesto a aceptar para ayudar a este equipo a volver a la senda de la victoria. Y está claro que ese plazo, por desgracia para todos nosotros, va a ser más largo de lo que esperábamos", ha manifestado el madrileño.

No obstante, quiere darle todavía algo más de crédito al equipo y también ha tenido palabras esperanzadoras para todos los componentes del mismo: "Dicho esto, veo la apuesta del equipo por el futuro. Sigo viendo que la visión del equipo es bastante clara. Veo todo lo que se está haciendo entre bastidores, dejando de lado el rendimiento actual del coche. Y esto sigue dándome confianza y motivación para creer que vamos en la dirección correcta".

Eso sí, para que ambos continúen de la mano, sabe que o cambia Williams o tiene que cambiar él: "Tengo que reajustar mi forma de pensar para imaginarme cómo estaré dentro de tres o cuatro años y tomar una decisión. Pero sigo confiando en el camino y en el proyecto".