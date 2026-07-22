Invitan a Carlos Sainz a ocupar un asiento de reserva

Pese a que el madrileño ha asegurado ya por activa y por pasiva que está centrado en el proyecto de Williams, en Bélgica nacieron nuevos rumores sobre su salida del equipo británico. Y uno de los pilotos de su posible nuevo destino le ha mandado un mensaje muy contundente

Carlos Sainz ha asegurado que seguirá en Williams, pero los rumores no paran de crecer.IMAGO

Aunque todo apuntaba a que la parrilla de salida para 2027 estaba bastante clara, todo podría cambiar a partir del Gran Premio de Hungría que se disputa este próximo fin de semana. En este certamen, Aston Martin ofrecerá una nueva evolución de su monoplaza, el AMR26 B, y podría ser el detonante para que se produzca un efecto dominó en los equipos.

Y es que el futuro de Fernando Alonso en el Gran Circo depende mucho de ese coche, por ello dijo que hasta que no pasara el verano no se pronunciaría al respecto.

Así, fruto de ello, siguen surgiendo rumores en torno a la figura de su compatriota Carlos Sainz, quien también aplazó la decisión de continuar en Williams hasta después de parón veraniego. En sus últimas declaraciones sobre el asunto dejó claro que está centrado en el proyecto de la escudería británica, pero también puntualizó que le gustaría pelear por retos ambiciosos.

Así, durante el certamen de Bélgica, algunos expertos aseguraron que podría firmar en Audi para la próxima temporada, algo que a uno de los pilotos de del equipo germano no ha sentado nada bien. Concretamente a Nico Hulkenberg.

El piloto alemán dejó claro en Spa-Francorchamps que no teme por su asiento en Audi: "El asiento de piloto reserva está disponible, pero dudo que le interese".

Eso sí, quizá esté siendo demasiado valiente el germano, ya que, por ahora, es uno de los pilotos que todavía no ha sumado ningún punto esta temporada, cosa que sí ha hecho su compañero Gabriel Bortoleto.

Pese a estas informaciones, Hülkenberg prefirió restarle importancia: "Sí. Es el típico ruido de la Fórmula 1 antes del verano. De hecho, sé que el equipo está muy contento tanto con Gabi como conmigo. Estamos empezando, este es el primer año del proyecto y, además, los contratos están muy claros".

El nuevo mensaje de Carlos Sainz a Williams

El piloto español Carlos Sainz (Williams) afirmó el pasado domingo tras acabar en decimosexta posición en el Gran Premio de Bélgica, disputado en el circuito Spa-Francorchamps, que hace todo lo que puede con lo que tiene y lamentó no "poder brillar un poco más".

"Al final sé que estoy maximizando el coche que tengo este año. Hago todo lo que puedo con lo que tengo. Quizá en carrera todavía más que en clasificación. Tengo muy buen ritmo de carrera este año en relación con los que me puedo comparar", declaró en zona mixta tras la carrera.

"Es una pena que no pueda brillar un poco más, porque está siendo un año a nivel 'performance' personal muy bueno, pero una pena que no haya más coche", añadió.

Sainz, que por la mañana recibió una sanción que provocó que tuviera que iniciar la carrera en decimonovena posición en vez de la decimocuarta y que, además, tuvo un toque con Esteban Ocon (Haas) en la primera vuelta, explicó que "son cosas que pasan" en la curva uno en el circuito de Spa.

"El día no empezó muy bien teniendo que salir el 19 en vez del 14, que con las salidas que hacemos este año igual nos hubiera dado para luchar. He conseguido salir bien, he tenido ese contacto en la curva uno típico de Spa cuando hay un atasco masivo", dijo.Ese mismo incidente provocó daños en el ala delantera del FW48 de Sainz, lastrando su buen ritmo y el desarrollo de su carrera.

"He tenido la zona del ala delantera dañada que me hizo perder carga aerodinámica. Lo pudimos cambiar en el 'pit stop', que ha sido lento lógicamente por el cambio de ala. Cuando he salido creo que iba a once o doce segundos detrás de Alex (Williams) -Albon- y Bearman (Haas) y les he ido cogiendo, pero ya era tarde", explicó.

Tras el paso por el garaje para subsanar los daños, Sainz reconoció que fue "rápido" toda la carrera. "He tenido ritmo de carrera cuando he tenido el ala y por lo menos me alegra ver que lo de Libres 1, Libres 2 y Libres 3 esos problemas que he tenido se han ido en carrera", señaló.

Según afirmó, al piloto de Williams este año los resultados le "dan bastante igual" porque quedar el 14 o el 15, afirmó, no le "cambia la vida": "Lo importante es que el ritmo de clasificación y de carrera esta siendo muy bueno", finalizó.