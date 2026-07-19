Kimi Antonelli recupera la sonrisa en una nueva debacle de Fernando Alonso y Carlos Sainz

El piloto de Mercedes da una clase magistral en el circuito de Spa-Francorchamps para aumentar notablemente su ventaja al frente del Mundial de F1, ya que su compañero de equipo, George Russell, tuvo que abandonar en la primera vuelta

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) volvió este domingo a la senda ganadora en el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Spa-Francorchamps, el más largo del Mundial con 7.004 metros, donde demostró su superioridad y se adjudicó su sexta victoria de la temporada.

El actual líder del campeonato, con 204 puntos, aventaja ahora en 45 al británico Lewis Hamilton (Ferrari), que tras finalizar cuarto y con el abandono de George Russell (Mercedes) avanza a la segunda posición de la clasificación del Mundial, sumando 159 puntos por los 157 del piloto de Mercedes. El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador en la última carrera disputada en Silverstone, y el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Kimi Antonelli, calma y valentía hacia la victoria

Tiene 19 años, pero no lo parece. Kimi Antonelli supo manejarse en todo momento pese a las piedras que se encontró por el camino. Primero fue capaz de conservar la primera posición pese al feroz ataque de de Max Verstappen, que llegó a superarle en las primeras curvas. Después relanzó la carrera de manera fantástica tras el safety car de la primera vuelta. Y para terminar se sobrepuso a su mala fortuna con un 'virtual safety car' para adelantar en pista primero a Lando Norris y justo después a Charles Leclerc.

El de Mercedes no sucumbió ni ante las agresivas estrategias de sus rivales. En la vuelta 18 y en un lejano intento de 'undercut' sobre Antonelli, Verstappen fue el primero de los pilotos de la zona noble en pasar por 'boxes'. Justo entonces, un primer y breve 'virtual safety car' abrió una buena posibilidad de parada rápida y ahorro de tiempo para sus competidores. Aunque no pudo aprovecharla, Mercedes replicó el movimiento de Red Bull, llamó a Antonelli al garaje y neutralizó el ataque del neerlandés, cediendo virtualmente el liderato a Leclerc. Entonces, otro 'virtual safety car' le brindó a Ferrari la posibilidad de sacar partido con una doble parada.

Ya viviendo a cola del monegasco, Antonelli fue limando poco a poco las distancias hasta pasar sin dificultades al Ferrari a diez vueltas para el final, recuperando el liderato de la carrera y desactivando los intentos de contraataque de Leclerc, a quien pronto sacó del límite del segundo. Poco a poco, décima a décima de segundo, Kimi Antonelli fue abriendo el hueco camino de la sexta victoria en la Fórmula 1.

La debacle española, esperada y consumada

En lo que concierne a la actuación española, en las horas previas a la carrera se conoció que el español Carlos Sainz (Williams) se sumaba a su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin), el británico Lando Norris (MacLaren), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) como pilotos sancionado en parrilla por cambiar componentes de su coche excediendo el cupo permitido, retrasando su posición de salida del 14º al 19º puesto.

"Tras identificar un problema con el paquete de baterías de Carlos esta mañana, hemos tenido que reemplazar su ESME antes de la carrera, lo que resulta en una penalización de 10 puestos en la parrilla. Comenzará el Gran Premio de Bélgica de hoy desde la P19", señaló Williams en un comunicado.

Ante tales circunstancias, los pilotos españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que partieron desde las posiciones 22ª y 19ª, respectivamente, tras recibir sanciones en parrilla, finalizaron en 19ª y 16ª posición, fuera de los puntos y rondando casi sin destino.