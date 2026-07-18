F1 GP Bégica 2026 | Horario y dónde ver la carrera con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

Los cuatro grandes equipos llegan a Spa ordenados por parejas en la general. Se espera otro gran pulso entre Mercedes y Ferrari. McLaren deberá abonarse al milagro, puesto que Lando Norris tendrá que cumplir su sanción

La Fórmula Uno se ha reanudado en uno de sus monumentos, Spa-Francorchamps, que en los próximos años se alternará en el calendario con Montmeló, sede del Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Un circuito que no necesita presentación, el más largo del Mundial, de 7.004 metros, en mitad de las Ardenas; con un gran desnivel entre su punto más bajo y el más alto; y con 19 curvas -diez a la izquierda-, entre ellas la icónica Eau Rouge (indisolublemente ligada a Raidillon), Les Combes, Pouhon o Le Source.

En la impresionante pista belga -siempre con meteorología impredecible y en la que desgraciadamente, dada la nueva reglamentación, no se podrá apretar a fondo-, donde este viernes arrancan los entrenamientos libres, se rodará, si no llueve, con neumáticos de compuestos de la gama intermedia: los C2 (duros, reconocibles por la raya blanca), C3 (medios, raya amarilla) y C4 (blandos, roja).

Los cuatro grandes equipos llegan a Spa ordenados por parejas en la general. Tras Antonelli y Russell (Mercedes), van Hamilton y va Leclerc (Ferrari), por delante de los McLaren del inglés Lando Norris (97) y del australiano Oscar Piastri (82); y de los Red Bull de 'Mad Max' (76) y del francés Isack Hadjar (52), octavo en el certamen.

Para los amantes de la historia, Bélgica integró el primer calendario de la historia de la F1, en 1950 -en Spa-Francorchamps-, y este fin de semana su Gran Premio alcanza la septuagésima primera edición.

¿Cómo es el circuito de Spa?

El mítico circuito de Spa-Francorchamps, localizado a entre las localidades de Spa, Francorchamps, Malmedy y Stavelot en la provincia de Lieja (a su vez está a 50 km de Lieja ciudad), ha albergado ya 58 grandes premios de F1, tiene 7,004 km de longitud, y es el circuito más largo del mundial.

Además, en la recta de Kemmel se pueden alcanzar velocidades de más de 350 km/h. La carga aerodinámica del circuito es media-alta, aunque por supuesto la velocidad punta es clave, pero el segundo y revirado sector hace necesario cierto equilibrio. Durante aproximadamente el 70% de la vuelta Spa se hace a fondo.

Horario de la carrera del GP de Bélgica de F1 2026:

La prueba de fuego en Bélgica, la carrera, tendrá lugar este domingo 19 de julio a las 15:00 horas. Una cita donde los pilotos tratarán de conseguir el mejor puesto posible para la parrilla de la carrera dominical, que se disputará a 44 vueltas.

¿Dónde ver el GP de Austria de F1 2026?

El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Bélgica 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.