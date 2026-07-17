Kimi Antonelli le enseña el camino a Verstappen en la primera jornada en Spa

El neerlandés fue quien marcó el mejor crono en la primera sesión libre de entrenamiento y, posteriormente, fue el italiano el que impuso su ley en el trazado belga

El Gran Premio de Bélgica ya ha arrancado y lo ha hecho con una sorpresa en sus dos primeras sesiones de entrenamientos: Max Verstappen fue el primero en la FP1. Posteriormente, fue Antonelli quien lideró la sesión.

El italiano, líder del campeonato, marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.En su mejor vuelta, Antonelli cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas, en un minuto, 45 segundos y 944 milésimas, 145 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 472 de ventaja respecto al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que -al igual que los anteriores, con el neumático blando- marcó el tercer tiempo de la sesión.

Así fue la primera sesión libre de entrenamientos

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón del mundo, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.

En la mejor de sus 24 vueltas, Verstappen cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Ardenas, en un minuto, 47 segundos y setenta milésimas, 145 menos que el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari) y con 207 de ventaja sobre el compañero de este, el monegasco Charles Leclerc, que -al igual que los anteriores, con el neumático blando- marcó el tercer crono del ensayo.

El español Carlos Sainz (Williams) marcó el vigésimo tiempo del entrenamiento, al quedarse, en la mejor de sus 24 vueltas, a tres segundos y 792 milésimas de 'Mad Max', su primer compañero en la F1, en 2015 y en Toro Rosso. El piloto madrileño está siendo investigado por una maniobra en la cual, al comenzar su ingreso en el 'pit lane', decidió regresar a pista.

El otro español, el doble campeón mundial Fernando Alonso, no rodó en esta sesión, en la que pilotó su Aston Martin el estadounidense Jak Crawford, quien marcó, al igual que todos, con las gomas blandas, el vigésimo segundo crono de la sesión, a seis segundos y una décima del tiempo de Verstappen; en una sesión que concluyó con 25 grados centígrados ambientales y 43 en el asfalto, y en la que -con la nueva técnica de pilotaje derivada del cambio de reglamento- el mejor tiempo se quedó a cinco segundos del marcado hace justo un año.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) repitió 23 veces el mítico trazado belga y en su mejor intento se quedó a dos segundos y tres décimas -con el decimoquinto crono- del astro neerlandés, del que se quedó -con el decimonoveno- a tres segundos y una décima el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que dio 22 vueltas.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el sexto tiempo, a algo más de medio segundo de Verstappen y justo por detrás del otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar -cuarto, a 252 milésimas- y del australiano Oscar Piastri (McLaren): quinto, a 452.