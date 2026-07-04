Antonelli firma una jornada perfecta en Silverstone, pero Ferrari le manda un serio aviso a Mercedes

El joven italiano, además de ganar la sprint, saldrá primero en la carrera dominical tras haberse impuesto en la 'Qualy'. Leclerc y Hamilton saldrán segundo y tercero, respectivamente. Fernando Alonso saldrá último de nuevo, incluso por detrás de su compañero Lance Stroll

Por la mañana logró vencer en la carrera sprint y, por la tarde, se adjudicó la segunda 'pole' de este fin de semana en tierras británicas. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero en el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán decimoquinto y vigésimo segundo, respectivamente.

Antonelli, de 19 años, firmó su quinta 'pole' en la F1 al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda (Q3), cubrió, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 111 milésimas, 175 menos que el monegasco Charles Leclerc, que arrancará segundo, y con 347 sobre el otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton.

El británico George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 43 puntos de su compañero- arrancará cuarto, al lado de su compatriota Hamilton, desde la segunda fila, una por delante de la que ocuparán el francés Isack Hadjar (Red Bull) y otro inglés, Lando Norris (McLaren), ganador el año pasado en Silverstone y que este domingo sale sexto.

Sainz y Alonso saldrán decimoquinto y vigésimo segundo, respectivamente; en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la decimonovena posición, una por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

Una Q1 sin eliminados sorpresas

El español Fernando Alonso (Aston Martin) -con el vigésimo segundo tiempo-, el argentino Franco Colapinto (Alpine) -con el decimonoveno- y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) -con el vigésimo- quedaron eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Gran Bretaña.La única sorpresa fue que el francés Isack Hadjar (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 29 segundos y 276 milésimas, 24 menos que el neozelandés Liam Lawson (RB).

También quedó eliminado, con el vigésimo primer crono de una ronda en la que Colapinto protagonizó una espectacular salida de pista -sin lamentar daños mayores-, el canadiense Lance Stroll, compañero de Alonso.

Carlos Sainz se vuelve a quedar en la Q2

El español Carlos Sainz (Williams) -con el decimoquinto tiempo- y su compañero, el tailandés Alex Albon -con el decimosexto-, quedaron eliminados en una segunda ronda (Q2) en la que Antonelli ya salió a por todas.

al cubrir, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950, la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 493 milésimas, 133 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Sin duda, era el presagio de lo que iba a ocurrir en los últimos diez minutos de una jornada que ha sido perfecta para Antonelli e ilusionante para Ferrari, que mañana saldrá con dos perros de presas presionando al líder del Mundial.