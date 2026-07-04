Fernando Alonso se inventa otra guerra en Silverstone

El piloto asturiano, cansado de no poder alcanzar la zona de puntos, ha confirmado que se tomará el certamen británico como un lugar de ensayos para mejorar su AMR26

Aston Martin juega en casa, pero Fernando Alonso y Lance Stroll han dado ya casi el certamen por perdido tras ver cómo les ha ido en la primera sesión. Un viernes más, con 'Qualy' para la sprint incluido, han terminado los últimos de la parrilla.

Y viendo que no podrán luchar por la zona de puntos, el piloto asturiano y doble campeón del mundo de Fórmula Uno ha manifestado que usará lo que queda de la cita de Silverstone, que es todavía mucho, para realizar experimentos con su AMR26.

En primer lugar, se mostró realista y afirmó que esperaban estos resultados: "No nos ha sorprendido acabar donde acabamos hoy; y nos resultó difícil optimizarlo todo con sólo una sesión de entrenamientos".

En este sentido y lejos de hundirse, Alonso sigue haciendo gala de su positivismo y se ha inventado una guerra propia, la de centrarse en cómo mejorar su monoplaza con la ayuda del equipo. Y por eso se marchó contento a casa.

"Me conformé con las vueltas que dimos en la calificación para el sprint y creo que hicimos un buen trabajo como equipo, pero estamos muy lejos aún de donde nos gustaría estar", indicó Alonso en Silverstone, circuito en el que logró dos de sus 32 triunfos en la Fórmula Uno: en 2006, cuando revalidó título con Renault; y otro en 2011, a bordo de un Ferrari.

"Hicimos muchos cambios entre los entrenamientos y la clasificación, así que estoy contento con eso. Veremos a ver qué podemos hacer mañana en el sprint", añadió el piloto ovetense, que partirá desde la 21ª plaza de la parrilla.

"Todo pasa por optimizar el paquete. Probablemente, después de la sprint, aprovecharemos el parque cerrado para probar algo diferente en el reglaje. No hay mucho que perder y quizá encontremos algo más de velocidad", finalizó Fernando.

Carlos Sainz, contento con su mejora

Mientras tanto, el otro piloto español de la parrilla, Carlos Sainz (Williams), saldrá decimoquinto este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, pero declaró en el circuito de Silverstone que dieron "un pequeño paso adelante, pero" que seguirán "apretando".

"Dimos un pequeño paso adelante este fin de semana, quizá menor de lo que nos hubiera gustado, con el nuevo alerón delantero; y parece que funciona bien, porque nos sirvió para batir a los Haas", manifestó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro triunfos -el primero de ellos en 2022, en esta pista- y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que disputa su duodécima temporada, la segunda desde que pilota en Williams.

"Desgraciadamente no tenemos el ritmo de los primeros diez, pero seguiremos apretando", apuntó Sainz, hijo del doble campeón mundial español de rallys -y cuádruple ganador del Rally Dakar- de idéntico nombre.

"La vuelta de hoy fue probablemente una de las mejores de la temporada, cuadrando todo, así que me quedo con esto y ya veremos qué podemos hacer el resto del fin de semana", manifestó Sainz este sábado en Silverstone.

Hamilton no se esperaba este resultado

El gran triunfador del viernes fue Lewis Hamilton, quien mostró un ritmo increíble tanto en la única sesión de entrenamientos libres que hubo com en la 'Qualy' de la carrera sprint, donde se hizo con la 'minipole' del fin de semana.

"Siempre es especial regresar a un circuito al que amo tanto, así que haber firmado la 'pole' aquí es un sensación realmente especial. Quiero darle las gracias a todo el mundo en el equipo por el trabajo que han hecho hoy y a todos los aficionados en las gradas. Vuestro apoyo es algo distinto", manifestó el piloto británico.