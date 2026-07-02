La condición del Betis a Ceballos en la mesa de negociación para consumar su regreso

La negociación entre la alta cúpula bética y el Utrera parte de una línea roja por parte verdiblanca en referencia al sueldo del utrerano y el lugar que ocupará en el ranking salarial

Una vez anunciado el traspaso de Sergi Altimira al Sporting Clube y atado el fichaje para el centro del campo de Facundo Bernal, a expensas ya de la oficialidad, el Betis centra ahora sus focos en una de las operaciones más importantes del verano: el regreso de Dani Ceballos.

Su desvinculación del Real Madrid anunciada la pasada semana de cara a cumplir su deseo de vestir de nuevo la elástica verdiblanca ha abierto la puerta de par en para la vuelta del utrerano a Heliópolis, pero, obviamente, ahora hay que convertir las intenciones en un acuerdo a pesar de las evidentes diferencias de partida entre las partes.

La alta cúpula lidera las negociaciones con Ceballos

De este modo, el Betis ya ha iniciado el diálogo con Joaquín Sánchez y Manu Fajardo como interlocutores durante el proceso previo, si bien en estos días comienzan las verdaderas negociaciones, lideradas por la alta cúpula de la entidad por la relevancia del asunto y el esfuerzo que supondrá el nivel de su sueldo, lógicamente el principal caballo de batalla sobre la mesa.

Más allá de los contactos previos para conocer los pasos del futbolista y marcar los tiempos, la realidad es que se parte prácticamente de cero en el punto fundamental, tanto en cuanto Ceballos todavía no ha transmitido sus pretensiones económicas a la directiva hispalense, ni el Betis, comunicado hasta dónde está dispuesto a llegar.

El escalón de Ceballos en el escalafón salarial del Betis

No obstante, la negociación parte de una premisa inamovible por parte del Betis que dicta que la operación solo será viable si Dani Ceballos se reduce sensiblemente sus emolumentos con respecto al salario percibido en Real Madrid, que rondaban los 10 millones de euros brutos.

Una condición 'sine equanon' y lógica que incluye otra más definida referida al escalón salarial que ocuparía el de Utrera dentro de la plantilla heliopolitana. Y es que en Heliópolis descartan situarlo a la misma altura que Isco Alarcón y Antony, ahora mismo los dos futbolistas mejores pagados de la plantilla tras la revisión de la ficha del malaguño realizada a finales de noviembre para igualar la del brasileño.

Entra dentro de las posibilidades que Dani Ceballos pida idéntico estatus salarial a las dos estrellas verdiblancas, pero el Betis ha establecido una línea roja que no piensa rebasar, primero para no descuadrar cuentas y segundo por el bajo rendimiento del jugador en su último año como madridista. Además, en La Palmera se considera que su deseo proclamado de volver debe plasmarse también en una reducción de sus exigencias, en poner de su parte para cumplir con su anhelo de vestir de nuevo la elástica del Betis.

Los tiempos de la negociación

A priori, la predisposición de las dos partes es positiva para entenderse, pero no resultará sencillo encajar números y será vital grandes dosis de transigencia por ambas bandos, interesados además, sobre todo el de Utrera, en el que se cierre cuanto antes para poder sumarse muy pronto a la pretemporada heliopolitana.