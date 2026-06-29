Otro importante paso de Dani Ceballos hacia el Betis: dice 'no' a ofertas superiores de España, Italia y Arabia Saudí

El utrerano ha demostrado que el dinero no es lo que más le importa en estos momentos, al renunciar a 10 millones de euros brutos para desvincularse del Real Madrid. Ahora debe llegar a un acuerdo con el conjunto verdiblanco, esperándose que en estos días comiencen las negociaciones, aunque hay clubes que tratan de seducirlo con salarios mayores

El Real Betis y Dani Ceballos están condenados a entenderse. Aunque eso no significa que su fichaje esté cerrado. Será en los próximos días cuando ambas partes se vean las caras para negociar formalmente, con los números sobre la mesa. Hasta ahora, de un lado y otro se han limitado a expresar esa voluntad común de volver a unir sus caminos. Pero ha llegado el momento de entrar en faena de verdad para buscar un entendimiento que debe producirse salvo sorpresa, pues todos los pasos que se van dando conducen a ello.

Primer paso: desvincularse. Segundo paso: rechazar ofertas mejores

El primero y más importante se dio el pasado viernes, cuando el utrerano consiguió lo que tanto deseaba: desvincularse del Real Madrid. Ya puede negociar, por tanto, con cualquier club con la carta de libertad bajo el brazo. Pero su prioridad absoluta es volver a vestir de verdiblanco. Por ello, ha rechazando las propuestas que le han llegado en las últimas horas, al detectar otros conjuntos que se trata de una oportunidad de mercado única. Un segundo e importante paso.

En las oficinas de La Cartuja esperaban el indispensable requisito de verlo quedar libre para pasar a la acción. No estaban dispuestos a pagar un traspaso por el centrocampista y ya saben que no tendrán que hacerlo. Ahora toca sentarse para tratar de llegar a un acuerdo, siendo conscientes una y otra parte que tendrán que realizar un esfuerzo. De hecho, Ceballos ya se ha tenido que rascar el bolsillo para perdonar el importante salario que le quedaba por cobrar en el conjunto blanco (10 millones de euros brutos), donde tenía contrato hasta 2027.

El tope que le puede ofrecer el Real Betis

A esas cantidades no pueden llegar en La Cartuja. Pese a la inyección económica que suponen los ingresos de Champions, en la entidad presidida por Ángel Haro no se van a hacer locuras este verano. El tope salarial lo marcan los 3 millones que percibe Isco Alarcón, con Antony muy cerca. Y ese escalón salarial es el máximo que le pueden ofrecer a Dani Ceballos, con un contrato largo (posiblemente de cuatro años) y sin una prima de fichaje alta.

Obviamente, aunque las negociaciones no hayan arrancado formalmente, el utrerano sabe hasta dónde puede llegar el Real Betis para que su contratación encaje en los parámetros económicos que se maneja. Pero el mediocentro tiene claro que el dinero no lo es todo. Lo ha demostrado al perdonar el año que le quedaba en el Bernabéu y también al decir 'no' a una propuesta de Arabia Saudí.

Villarreal y Juventus se han topado con el 'no' de Dani Ceballos

Obviamente, desde Oriente Medio pueden ponerle sobre la mesa un salario mucho más alto que el que podrían pagarle los verdiblancos. Pero según informa Radio Marca, no solo desde la Saudi Pro League están tentando al utrerano con el poder de los billetes. En LaLiga, el Villarreal también ha llamado a su puerta, mientras que la Juventus se ha movido igualmente para intentar llevárselo a la Serie A italiana. Ambos, con un sueldo mayor que el tope marcado por el club heliopolitano.

De momento, sin embargo, Ceballos sigue en sus trece de volver a enfundarse la elástica de las trece barras y espera que no haya problemas. Por el camino, antes de ser agente libre, ha rechazado también una propuesta del Ajax de Ámsterdam, dispuesto a pagar seis millones de euros al Real Madrid, como hizo el pasado verano con otra del Olympique de Marsella. Aunque en estos años también dejó episodios que no gustaron en el seno del club bético, como su renovación en 2023, cuando podía queda libre, el hecho de poder firmar a coste cero a un jugador de su calidad, con el visto bueno de Manuel Pellegrini, ha prevalecido sobre las posibles viejas rencillas que quedasen. Ahora llega el último capítulo de este largo culebrón: buscar el acuerdo económico.

Otro guiño verdiblanco con Morante como protagonista

Mientras tanto, además, no ha parado de realizar innumerables guiños para expresar su sentimiento verdiblanco y sus ganas por volver. El último de ellos, felicitar por su 19 cumpleaños al joven canterano verdiblanco José Antonio Morante, que se estrenó con un doblete en el debut de la sub 19 en el Europeo de la categoría.

El hijo del torero de La Puebla del Río ya respondió a la carta con la que el utrerano se despidió del conjunto blanco en redes sociales con un saludo que parecía otra pista. Y ahora ha sido el centrocampista el que le ha devuelto el gesto, demostranado la buena relación entre ambos. "Lo mejor está por llegar", señaló, compartiendo una fotografía junto al extremo. Puede que dentro de no mucho estén compartiendo entrenamientos, pues la idea es que Ceballos se puede incorporar incluso desde el comienzo de la pretemporada, a la que Morante se podría sumar más adelante.