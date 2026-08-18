'Sorpasso' del Udinese para impedir el fichaje de Jovan Milosevic por el Braga

Con todo acordado para un traspaso de ocho millones de euros para dejar el Stuttgart rumbo a Portugal, los friulanos se han entrometido en la operación para mejorar las condiciones y convencer tanto al club alemán como al delantero serbio, una subasta que confirma el buen ojo verdiblanco

El Real Betis se interesó hace algunas semanas por Jovan Milosevic, un espigado delantero de 1,90 que, a sus 21 años, cumplía varias de las condiciones que en La Cartuja consideran interesantes para apostar: joven, revalorizable, sueldo asequible y todavía con poca competencia detrás. Y es que el Stuttgart no ha llegado nunca a confiar del todo en el serbio, cediéndole consecutivamente al St. Gallen suizo, el Partizán de Belgrado y el Werder Bremen desde que lo fichó en 2023 de la Vojvodina a cambio de 1,2 millones de euros. Sólo en su país cumplió las expectativas (19 goles y cinco asistencias en 30 partidos), lo que hizo que su último préstamo haya sido remunerado.

Hasta 650.000 euros abonaron a orillas del Weser, pero tampoco allí dio un paso al frente el de Cacak, que sí ha completado una interesante pretemporada y llamado la atención de varios pretendientes, entre ellos los verdiblancos. Un primer tanteo desveló cifras por encima de lo presupuestado y la negativa a un desembolso en diferido, lo que desanimó a los responsables de la institución afincada en La Cartuja, aunque la encarnizada subasta posterior confirma que estaban en lo cierto cuando miraron al MPHArena. Y es que el futuro del balcánico ha cambiado de destino más de 2.300 kilómetros en apenas unas horas.

Udinese se lleva, salvo sorpresa, a Milosevic, al que ya esperaban a orillas del Miño

Estaba Joven Milosevic apalabrado por el Sporting de Braga, que había llegado a un acuerdo total con el Stuttgart por un montante que rondaba los ocho millones de euros y con el ariete para un contrato de cinco temporadas en A Pedreira. De hecho, se le esperaba este martes ya en tierras portuguesas para pasar reconocimiento y firmar con 'Os Guerreiros do Minho', aunque la situación ha dado un vuelco radical, hasta el punto de que ahora es Udinese el que lleva la delantera y, salvo nuevo giro mayúsculo de los acontecimientos, incorporará al serbio de 21 años a su disciplina.

El 'sorpasso' de los 'bianconeri' tampoco tendría cambios espectaculares, aunque informan fuentes de la negociación de que en el Stadio Friuli sí habrían mejorado sensiblemente las condiciones, aumentando los emolumentos del punta y, aunque igualando los ocho millones solicitados por los alemanes, abonándolos todos o gran parte ahora y no de forma aplazada. Los rojiblancos meditan si mover ficha o resignarse a perder al '9' elegido para rematar su vanguardia, que todo apunta a que cambiará la Bundesliga por la Serie A y no por la Primeira Liga, como parecía tan sólo un día antes.