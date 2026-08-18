El anunciado paso al frente del Hull City por Pablo García: detalles, cifras y claves de la operación

El club recién ascendido a la Premier League ha trasladado este mismo martes por videollamada a los dirigentes verdiblancos su intención de incorporar al extremo de Alcosa, a quien atrae Inglaterra, aunque no ha negociado aún sus condiciones, pues tiene claro que hará lo que le digan desde La Cartuja

Aunque prefiere estar aislado de los rumores y dejar el trabajo a sus agentes, el de Alcosa no es ajeno a que su futuro se resolverá en estos días.IMAGO

No hace ni una semana que el querido compañero Juan José Ponce desvelaba en exclusiva que el Hull City preparaba una oferta por Pablo García. Dicho y hecho. El club recién ascendido a la Premier League ha mantenido este martes una reunión con los responsables del Real Betis para trasladarles verbalmente los pormenores de su apuesta, cifrada por el experto en el mercado Matteo Moretto en seis millones de euros por el 50% del pase, aunque, según ha podido recabar ESTADIO Deportivo, se ha hablado de algo menos, de las líneas rojas para su propietario turco (Acun Medya) y de hasta dónde podrían llegar.

Esta semana se espera la formulación por escrito y el arranque oficial de las negociaciones, el tira y afloja, porque los números ahora mismo sobre la mesa distan un poco de las exigencias heliopolitanas, que han tasado al extremo del Parque Alcosa en unos diez millones de euros, conservando siempre un 20% de sus derechos para, como ocurre con Nobel Mendy o Assane Diao (en el caso de Jesús Rodríguez solamente retiene el 12,5% de toda plusvalía futura), seguir ingresando alguna cantidad en el futuro, más allá del mecanismo de solidaridad. El canterano es uno de los activos más claros en el mercado para los verdiblancos, ya que se trata de uno de los pocos que no se cierra a salir.

Paso a paso, pero quiere jugar, con el Europeo sub 21 en el horizonte

Tampoco está forzando un adiós Pablo García. Aclaran a este medio que el '33' ni siquiera ha acordado sus condiciones económicas ni la duración del contrato con el Hull City, aunque obviamente su familia y sus agentes de AS1 están al tanto de los movimientos desde Inglaterra, que no se reducen únicamente a los 'Tigres', pues el atacante llamó ya atención hace unos meses de los Wolves y actualmente de vecinos como Everton o West Ham. Quiere dar su sitio al Real Betis un futbolista que ha subido todos los peldaños en Heliópolis desde prebenjamines. Hará lo que le digan, aunque, en caso del visto bueno, buscará los mejores incentivos en un país que le atrae.

El sueño del hispalense siempre fue triunfar con el escudo de las trece barras, pero es consciente de que tiene a dos 'bichos' por delante como Antony Matheus dos Santos y Ez Abde por delante en estos momentos, por lo que seguramente las oportunidades escaseen como en la 25/26, al menos con Manuel Pellegrini al frente. En estos momentos, en la horquilla de 5-6 millones por el 50% del pase los responsables verdiblancos tienen dudas, por lo que apretarán en busca de un montante mayor cediendo un porcentaje de 'su' mitad para redondear la operación por un jugador de 20 años que necesita minutos para no perderse el Europeo sub 21 del año próximo en Albania y Serbia.