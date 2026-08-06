El 'nuevo' Pablo García en el Betis: tres titularidades consecutivas, buenas sensaciones y un claro mensaje este verano

El extremo del Parque Alcosa sigue acumulando titularidades con el primer equipo, dejando buenas sensaciones y siendo una pieza más que utilizada por Manuel Pellegrini durante todo este verano; todo ello ante la temporada clave para el jugador de la cantera verdiblanca y las opciones de este verano

La pretemporada del Real Betis le está sirviendo de mucho a Manuel Pellegrini. Y puede que incluso esa expresión se quede corta. La victoria en la tarde-noche del pasado miércoles frente al Arsenal —a pesar de que faltaban muchos mundialistas en el equipo de Arteta— demuestra que este equipo vuelve a competir a las mil maravillas y que, poco a poco, se van viendo ciertos vislumbres de lo que puede acabar siendo el once inicial del conjunto verdiblanco el día del debut en la segunda jornada de la competición liguera. Aunque todavía faltan quince días para que llegue esa fecha, ya hay varios nombres que parecen haberse sentado a la mesa y que quieren dar que hablar durante estos días.

Uno de los nombres más claros —y por méritos propios— es el de Nelson Deossa. Cuando todo apuntaba a una salida más que evidente, debido a las importantes ofertas que tenía y al escaso rendimiento que mostró la pasada campaña, parece que la situación ha dado un vuelco de 180 grados. Ubicado en la punta de ataque, donde es más que necesario un refuerzo, Pellegrini ha transformado la necesidad en una oportunidad. Y el cafetero está respondiendo: frente a los gunners anotó uno de esos tantos con los que destacó antes de llegar al Betis, con un potente disparo desde fuera del área. Ahora queda por ver si esto es algo pasajero o el comienzo de una nueva historia.

Si hablamos de historias, ahí está la de Pablo García. El canterano del Parque Alcosa está dando mucho que hablar en esta pretemporada, y parece que Manuel Pellegrini también lo está viendo así. Tras el Trofeo Puertas de Granada, el jugador ya ha acumulado tres titularidades consecutivas, convirtiéndose en uno de los jugadores con más minutos con cerca de 340'. Esto lo ha refrendado con buenas actuaciones con el primer equipo. Tres goles y una asistencia acumula el extremo de Sevilla Este en esta pretemporada, en la que se le ve con ese atrevimiento y desparpajo que le pudo llegar a faltar el pasado año. Buena prueba de ello es el detalle de calidad que dejó en el encuentro de Dublín, donde fue capaz de zafarse de Tzolis con un caño que levantó los ‘olés’ en la grada, una jugada que incluso compartió posteriormente en redes sociales. También ha destacado en tareas defensivas, realizando esos esfuerzos que tanto gustan a la afición verdiblanca. Aún queda mucho para el comienzo liguero, pero el jugador se encuentra con la 'flecha hacia arriba' y habrá que seguir de cerca su situación en los próximos encuentros.

A pesar de un incierto verano, aprovecha su oportunidad

En ESTADIO Deportivo hemos podido seguir muy de cerca la situación del extremo del Parque Alcosa durante este verano. Varios clubes han puesto sus ojos en él, entre ellos entidades importantes como el Ajax o el Inter de Miami, pero sin llegar a realizar ninguna oferta formal. A pesar de todo, siempre ha demostrado su compromiso con el Betis y sabe que se encuentra en un año clave para su crecimiento. En este sentido, respecto a posibles movimientos, fuentes de su entorno aseguran que la noticia es que no hay noticia. Está 100 % enfocado en hacer una gran pretemporada con el Betis y, por ahora, está dando pasos importantes en esa dirección. Si llegase el caso de salir, respetará lo que el club decida, tal y como hemos contado desde principios de este verano.

El club parecía tener clara su postura. En caso de salida, no se contemplaba la opción de una cesión y la venta era la fórmula preferente. Se le tasó en alrededor de diez millones de euros, por lo que ofertas cercanas a los siete u ocho millones serían bien valoradas. Aquí entran también las ya famosas fórmulas de porcentajes sobre futuras ventas, pero esa era la idea en la escuadra verdiblanca. Ahora queda por ver cómo evoluciona su situación ante los minutos que le está brindando Manuel Pellegrini y si es una de las apuestas del chileno para esta campaña histórica en Heliópolis. También si el club pudiese abrirse a una cesión, ya que su situación en el equipo ha cambiado respecto al comienzo de este verano.