Arsenal - Betis: horario y dónde ver hoy en TV y online el sexto amistoso de pretemporada

El conjunto verdiblanco afronta una prueba de nivel en Dublín ante un rival de Champions. Se espera el debut en esta pretemporada de Antony, así como de Cucho Hernández y Álvaro Fidalgo, siendo varias las bajas pese a todo en la convocatoria de Manuel Pellegrini

El Real Betis afronta este miércoles su sexto y antepenúltimo amistoso de la pretemporada ante el Arsenal. Sin duda, una importante prueba de fuego ante el actual campeón de la Premier League, con el que coincidirá esta próxima campaña en la Champions, y que servirá para seguir preparando una temporada en la que hay depositadas muchas ilusiones por parte del club y la afición verdiblanca.

Así va la pretemporada de Real Betis

Los pupilos de Manuel Pellegrini llegan a la cita frente a los 'Gunners' tras sumar hasta la fecha cuatro victorias, ante el Sportfreunde Lotte (0-3), el Recreativo de Huelva (0-1), el Olympique de Lyon (4-0) y la UD Almería (1-0), y una derrota por la mínima, en la visita al Granada (1-0). Para preparar este duelo, además, pusieron rumbo a la capital irlandesa el pasado lunes, llevando a cabo ayer martes un entrenamiento en el que se pudo ver a Cucho Hernández trabajando con total normalidad, por lo que el colombiano podría tener sus primeros minutos de la pretemporada tras sumarse esta misma semana al grupo, una vez concluidas sus vacaciones por participar en el Mundial.

La convocatoria de Manuel Pellegrini

Para esta cita, el 'Ingeniero ha desplazado a 24 futbolistas, quedándose en tierra Iker Losada y Gonzalo Petit, a los que se busca una salida. Mientras tanto, ambos se han quedado fuera de la lista por decisión técnica, no así Nelson Deossa, que será vigilado 'in situ' por varios equipos ingleses tras enfriarse su traspaso al Vasco da Gama. Además, se mantienen los canteranos Gnangoro, Morante y Rica, cayéndose en cambio Emmanuel e Iván Corralejo, autor del gol en el último amistoso disputado ante la UD Almería.

El esperado regreso de Antony y las bajas verdiblancas

Frente al conjunto rojiblanco, además, ya regresó de forma un tanto sorprendente Isco Alarcón, a quien se esperaba de vuelta en los terrenos de juego más adelante. Junto al malagueño, hoy se espera que sea Antony quien reaparezca, pues él mismo confirmó que está "casi listo ya", tras dejar atrás sus problemas de pubis.

Además, también se espera el debut de Álvaro Fidalgo, siendo Lo Celso el único de los mundialistas que resta por incorporarse (está previsto que lo haga el próximo domingo). Además, seguirán siendo baja son los lesionados Abde, Aitor Ruibal y Diego Conde, que se han quedado en Sevilla para proseguir con sus respectivos procesos de recuperación.

Aún quedarán otros dos amistosos

El foco está puesto ya en el estreno liguero, que tendrá lugar el viernes 21 de agosto en La Cartuja ante la Real Sociedad (21:00 horas). Pero antes, al regresar de Irlanda, lo que sucederá mañana jueves, aún quedarán dos semanas más de trabajo y otros tantos amistosos. Primero, el partido de presentación en casa ante el Bournemouth, el sábado 8 a las 20:30 horas, y para finalizar el duelo ante el Inter de Milán en Bari, el sábado 15 de agosto a las 19:30 horas, posible al aplazarse el choque de la primera jornada ante el Valencia en Mestalla por la presencia de Lo Celso en la final del Mundial.

¿Dónde ver por TV el Arsenal - Real Betis?

El partido amistoso que disputan el Arsenal y el Real Betis este miércoles 5 de agosto dará comienzo a las 20:30 horas (19:30 horas local) en el Aviva Stadium de Dublín, con capacidad para 51.700 espectadores, y se podrá ver en directo por Betis TV y el canal oficial de YouTube del club verdiblanco.

¿Cómo seguir online el Arsenal - Real Betis?

También se podrá seguir el choque en directo a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club bético habrá información actualizada al instante de este encuentro amistoso.