El Fenerbahçe se ciñe el guion del Betis con Amrabat y asume la pérdida millonaria

Aunque de puertas para afuera piden 15-20 millones, en el seno de la entidad estambulita, como le consta a ESTADIO Deportivo, entienden la necesidad de rebajar drásticamente sus pretensiones como única vía con el marroquí, lo que allana el camino heliopolitano

Pellegrini ha trasladado al club su deseo de contar el curso próximo con Amrabat siempre y cuando cuadre en los parámetros económicos del club y desde La Palmera no se descarta en ningún caso que vuelva enfundarse la elástica verdiblanca aunque solo en determinadas condiciones.

No en vano, es incompatible su elevadísimo sueldo, del que pagó una pequeña parte la temporada anterior, con las pretensiones económicas exhibidas hasta ahora de puerta para afuera por el Fenerbahçe.

En este sentido, el club estambulita se desmarcó en un principio con 20 millones, si bien se trata de una petición más de cara a la galería, pues nadie va a ofrecer en esa cantidad tal y como está ocurriendo, ni siquiera los interesados en el fútbol árabe.

La cantidad que pide el Fenerbahçe de puertas para afuera y la realidad interna

Realmente, sus pretensiones se encuentran en la horquilla de 15-20 millones de euros, o al menos es lo que filtran y señalan a intermediarios, pero de puertas para adentro la realidad y el conocimiento real de la situación es muy distinto.

De hecho, como ha podido saber esta redacción, en el Fenerbahçe son conscientes de que no podrá traspasar por estas cifras a Amrabat y menos cuando el tiempo corre en su contra, pues es una certeza que separarán sus caminos tanto por el deseo del jugador como por la propia entidad turca, a sabiendas de que su continuidad no es un camino viable.

De este modo, fuentes periodísticas próximas al Fenerbahçe aseguran a ESTADIO Deportivo la intención del club de rebajar sus exigencias económicas y de aceptar a oferta más razonable que reciban y convenza al medio

Amrabat, clave en la operación, tiende la mano al Beti.

Y es que la voluntad Amrabat desempeña un papel clave en este asunto, pues no dará luz verde a cualquier destino aunque la propuesta sea jugosa en lo económica para sus intereses y lo del Fenerbahçe, y su preferencia continúa siendo repetir experiencia en el Betis.

Como muestra de ello, días atrás, el reconocido periodista Yağız Sabuncuoğlu afirmó que Amrabat ya ha alcanzado un acuerdo con el Betis sobre las condiciones de su contrato, extremo, no obstante, que no ha sido confirmado, pero que pone de relieve la presión ejercida por el futbolista para salir del Fenarbahçe y poner rumbo a La Cartuja.

Amrabat se incorporó recientemente a los entrenamientos de su equipo exhibiendo un estado físico envidiable tras no dejar de trabajar en sus vacaciones una vez acabada la participación de Marruecos en el Mundial.

El Betis, dispuesto a esperar hasta el ocaso del mercado

La intención del Betis, como ya se ha repetido en varias ocasiones, es cocer su regreso a fuego lento, sabedores de que no resolverá hasta final del mercado con el fin de conseguir una nueva cesión cuando ya no le queden más salidas o, en su detrimento, un traspaso en cantidades asumibles si la situación financiera por entonces lo permite

Lo cierto es que como señalan a este medio fuentes próximas al Fenerbahçe, su margen de acción es menor y está condenado a ceñirse a la realidad de que le perderá dinero a Amrabat, por el que pagó 12 millones el verano pasado por la obligación de compra consumida la cesión pactada con la Fiorentina.