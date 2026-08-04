Marruecos se lleva la FIFA a Rabat y aleja la final del Mundial 2030 de España

En la RFEF empieza a existir una tensa preocupación sobre la final del Mundial 2030 y la posibilidad real de que acabe siendo en Casablanca, como todos los movimientos de Infantino y el Rey Mohamed VI, auspiciados por Trump, indican: varios encuentros en los últimos meses, el importante Congreso FIFA de 2027 en Rabat...

El momento de gloria que vive España y su Selección tras haberse proclamado este pasado mes de julio Campeona del Mundo, venciendo a Argentina en Nueva York con un gol histórico de Ferran Torres, no es ni será eterno. Mientras que los pupilos de Luis de la Fuente celebran su segunda estrella, conseguida 16 años después de que España tocara plata por primera vez en Sudáfrica, en los despachos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el ambiente es mucho más tenso.

Tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, existe una preocupación real por la posibilidad de que la final del Mundial de 2030 acabe en manos de Marruecos, que prepara su colosal Estadio Hassan II o Gran Estadio de Casablanca, el cual aspira a convertirse en el más grande del mundo, con una capacidad de 115.000 espectadores. Lo que comenzó como un proyecto de liderazgo europeo de la mano de España y Portugal se ha transformado en una batalla geopolítica y diplomática de alta intensidad donde Marruecos ha pasado de ser un invitado estratégico para la candidatura Ibérica a convertirse en un rival que amenaza con arrebatarle a Madrid y el Santiago Bernabéu el partido más importante del siglo.

Las normas del informe preliminar de la FIFA son claras al respecto. El estadio que acoja la gran final del Mundial 2030 debe tener, como mínimo, una capacidad próxima a los 80.000 espectadores. Por tanto, tan solo hay tres opciones posibles, recogidas también el citado informe. Una es el Camp Nou, que alcanzaría un aforo de unas 105.000 personas cuando se terminen las obras. El otro es el Bernabéu, que está en el límite marcado con algo mas de 78.000 espectadores, y la tercera es el estadio que se está construyendo en Casablanca. Será el más grande del mundo, argumento suficiente para posicionarse bien ante la FIFA.

De la Candidatura Ibérica de Luis Rubiales a un Mundial 2030 con Ucrania... y finalmente Marruecos

La andadura hacia el Mundial 2030 comenzó bajo la presidencia de Luis Rubiales en la RFEF, quien buscó consolidar un bloque ibérico sólido junto a Portugal con la llamada Candidatura Ibérica. Antes de la configuración actual, a la que Marruecos se incorporó como invitada, se propuso fugazmente la presencia de Ucrania como sede. Un gesto simbólico que vino motivado por su guerra con Rusia. Sin embargo, todo quedó en nada y la geopolítica dio un vuelco hacia Marruecos, que inicialmente no se barajaba organizador. ¿Por qué? Ahí jugó un papel protagónico el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), resultando clave en la invitación a Marruecos para integrarse en la candidatura y ejerciendo su influencia sobre Rubiales. Sin embargo, lo que nació como una alianza estratégica para fortalecer la posición española ha terminado convirtiéndose en un bumerán que ahora pone en jaque el papel de España en un Mundial 2030 en el que los anfitriones tampoco acogerán el partido inaugural. Y es que habrá varios partidos conmemorativos que se jugarán en Uruguay (Montevideo), Argentina y Paraguay, al celebrarse el centenario de la competición.

El 'piquito' de Rubiales a Jenni Hermoso que dejó a España descabezada y el oportunismo marroquí

El desarrollo de la candidatura española sufrió un golpe mortal con la crisis institucional vivida en la RFEF a raíz del beso de Rubiales a Jenni Hermoso. Este escándalo provocó la destitución del presidente de la RFEF y que la Federación estuviera descabezada y sin presidente durante un tiempo crítico. Un vacío de poder en España que fue aprovechado por Marruecos para ganar protagonismo y estrechar lazos con la cúpula del fútbol mundial; especialmente con Infantino, presidente de la FIFA.

Mientras la RFEF intentaba recomponerse de sus incendios internos, el reino alauí se movía con agilidad para posicionarse como el socio preferente de la FIFA, ganando enteros en una carrera que España creía tener ganada por inercia técnica, pero no. Algo que ahora España intenta equilibrar con el Mundial ganado en Estados Unidos. “Nuestro país reúne las mejores condiciones y si la FIFA tenía alguna duda, con la victoria en el Mundial se le tienen que haber quitado”, ha declarado recientemente Rafael Louzán, presidente de la RFEF.

El eje Infantino-Mohamed VI y el cónclave decisivo en Rabat

En este contexto, El factor que más temores despierta en la RFEF es la estrecha relación entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el rey Mohamed VI. Infantino ha visitado el reino alauí cuatro veces en los últimos dos años, participando incluso en las recientes celebraciones del Día del Trono. Sus declaraciones no dejan lugar a dudas sobre su predilección: "El Mundial 2030 se celebrará en el país más hermoso de todos", afirmó en clara referencia a Marruecos.

Mientras tanto, el mandatario de la FIFA se ha distanciado notablemente de España, a la que no ha visitado oficialmente desde que Rubiales dejó el cargo. El golpe de gracia político podría producirse en marzo de 2027, fecha en la que se celebrarán las elecciones a presidente de la FIFA. Casualmente, el cónclave donde Infantino podría salir reelegido hasta 2031 tendrá lugar en Rabat. Para la RFEF, estos movimientos en la capital marroquí son señales inequívocas de que la balanza se inclina peligrosamente hacia Marruecos en agradecimiento al apoyo del bloque africano.

El conflicto FIFA-UEFA y la sombra de Donald Trump y el pulso geopolítico

Pero no es sólo cuestión de que Infantino y Mohamed VI estén alineados. Actualmente existe una guerra abierta entre la FIFA y la UEFA con motivo del deseo de Infantino de privatizar un porcentaje de los derechos del Mundial; algo que perjudica directamente las aspiraciones españolas. Algo en lo que el presidente de la FIFA ha dado ya marcha atrás, tras las diversas negativas encontradas en las federaciones y confederaciones. Al ser España el baluarte de la UEFA, Infantino parece haber encontrado en Marruecos el aliado perfecto para demostrar su autonomía y poder frente a las federaciones tradicionales del Viejo Continente, así como un apoyo para salir reelegido como presidente hasta 2031.

El presidente de la Federación Marroquí, Fouzi Lekjaa, es también el vicepresidente de la Confederación Africana (CAN). De su futuro al frente de la FIFA, donde ha quedado tocado por sus planes de privatizar el Mundial, dependería también la elección de la sede de la final. La UEFA, a la que pertenece la Federación Española, es enemiga de Infantino y la CAN prometió apoyar al actual presidente en las elecciones. Los comicios son en marzo de 2027, y casualmente se celebrarán en Rabat. Léase con ironía la casualidad.

En este escenario, también entran en juego figuras externas como Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Su excelente relación tanto con Infantino -demostrada en el reciente Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá- como con el reino marroquí, donde le han puesto una autopista a su nombre, añade una capa más de complejidad geopolítica que deja a España en una posición vulnerable y estrechamente ligada a la crisis migratoria vivida días atrás en Ceuta. Nada es casualidad en este mundo; tampoco en el fútbol.

La crisis migratoria en Ceuta y Florentino Pérez como último bastión de la esperanza española... y el Bernabéu

Aunque a simple vista pudiera parecer ciencia ficción. La geopolítica del Mundial está estrechamente ligada a la realidad social fronteriza entre Marruecos y España. La reciente crisis migratoria en Ceuta, con la llegada masiva de más de 60.000 migrantes de forma masiva, es señalada como una clave política definitiva. Diversos analistas sugieren que estos eventos podrían ser utilizados como medidas de presión por parte de Marruecos en sus relaciones bilaterales con España.

La RFEF observa con recelo cómo estas tensiones diplomáticas pueden condicionar la decisión de la FIFA que cada vez parece guiarse más por los intereses extradeportivos. España, por su parte, se aferra al argumento de los propios técnicos de la FIFA, quienes han reconocido en sus informes que Madrid, y específicamente el Santiago Bernabéu, es la sede idónea para acoger la final por su infraestructura de vanguardia y capacidad logística. En este contexto, la figura de Florentino Pérez cobra especial relevancia, pues el presidente del Real Madrid defiende a ultranza que el estadio blanco es la joya de la corona de la candidatura.

Que Florentino siga en el sillón presidencial del Real Madrid cuando llegue el momento de tomar la decisión sobre la final, será vital para las aspiraciones españolas. Aún no hay fecha para ello, aunque la partida de ajedrez ya se está jugando entre España y Marruecos. Para el Mundial 2002, el primero que se celebró en dos países como Corea del Sur y Japón, la sede de la final se desveló en 1999, mientras que para el recientemente disputado en este 2026, cuya final se jugó en Nueva York el pasado 19 de julio, la decisión sobre la final se hizo pública el 4 de febrero del 2024, más de dos años antes del inicio de la cita mundialista.