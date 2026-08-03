"Fue mucho más que fútbol": Pablo Sarabia explica por qué España volvió a ser campeona del mundo

El internacional español apunta al seleccionador Luis de la Fuente: "Si tiene que decirte que tu nivel no es el adecuado o que otro jugador es mejor para un partido concreto, lo hace. Lo vimos con Pedri y Fabián Ruiz durante el Mundial"

El internacional español Pablo Sarabia se ha referido al reciente Mundial ganado por España en Estados Unidos, prefiriendo quedarse con otra imagen. Apenas unas semanas después de que España volviera a proclamarse campeona del mundo tras imponerse a Argentina en la final, el internacional español ha explicado qué ha hecho diferente a esta Selección y su respuesta se aleja de cualquier análisis táctico.

Para el futbolista del Al-Arabi, el éxito de la Selección española de Luis de la Fuente empezó mucho antes del pitido inicial de la final. Las palabras de Sarabia, pronunciadas durante una entrevista en el Portugal Football Summit Podcast, dibujan una fotografía distinta de la conquista española. Mientras desde fuera se hablaba del talento de una generación brillante, el extremo pone el acento en un aspecto mucho menos visible. "El compromiso de esta selección fue impresionante. Cada vez que perdíamos el balón, todos reaccionaban inmediatamente. Fuimos muy sólidos con y sin balón desde el primer minuto hasta el último, y esa fue la clave del campeonato", comentó en primera persona el propio Sarabia, sintiéndose, como cualquier español, un miembro más del éxito cosechado.

Rodri, la clave del Mundial de España

"Fue un éxito enorme y un Mundial muy especial porque, más allá de la política, el fútbol consiguió unir a todo el mundo en torno a una misma idea. Fue increíble ver a tanta gente apoyando la misma idea", explicó Sarabia, quien al señalar al futbolista más determinante del torneo no es casualidad que tampoco elija al máximo goleador ni al jugador más espectacular. Sarabia apunta directamente a Rodri, convencido de que el centrocampista sostuvo al equipo cuando más lo necesitaba.

"Para mí, Rodri fue la clave. Necesitábamos que llegara al Mundial en su mejor nivel y fue creciendo durante el torneo. Es el jugador que equilibra al equipo tanto en defensa como en ataque, y ese perfil es imprescindible para cualquier equipo", explicó el exfutbolista del Getafe, Sevilla, Sporting de Portugal y PSG, entre otros, al referirse a Rodri Hernández, Balón de Oro hace unos años.

Luis de la Fuente y su liderazgo

Pero si hay una figura sobre la que se detiene especialmente es la de Luis de la Fuente. No tanto por sus decisiones tácticas como por la forma de dirigir un vestuario repleto de internacionales acostumbrados a ser protagonistas en sus clubes. Sarabia entiende que ahí estuvo una de las grandes fortalezas de la selección campeona: "Es un entrenador muy bueno, por supuesto, y también una gran persona. Siempre es sincero, y creo que eso es fundamental. Hoy en día, en el fútbol, a veces es difícil encontrar eso. Si tiene que decirte que tu nivel no es el adecuado o que otro jugador es mejor para un partido concreto, lo hace. Lo vimos con Pedri y Fabián Ruiz durante el Mundial. Y creo que esa es una de las claves del éxito de la selección"

El internacional español deja así una reflexión que ayuda a entender por qué España fue capaz de conquistar su segundo Mundial consecutivo. En una época en la que casi todo gira alrededor de las individualidades, Sarabia pone el foco en algo mucho más difícil de construir: un grupo en el que todos aceptaron su papel, corrieron por el compañero y antepusieron el colectivo a cualquier interés personal.

Las declaraciones forman parte de la entrevista concedida por el futbolista al Portugal Football Summit Podcast, organizado por la Federación Portuguesa de Fútbol con motivo de la segunda edición del congreso que se celebrará en septiembre en Oeiras.