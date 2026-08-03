Borja Iglesias, de campeón del mundo a víctima de amenazas: "Tenían que matarte"

Borja Iglesias, uno de los campeones del Mundial 2026 con la selección española, ha denunciado públicamente el odio que recibe en redes sociales tras no publicar nada de la crisis migratoria de Ceuta. El delantero del Celta compartió un mensaje hacia él con graves insultos y amenazas

La crisis migratoria vivida en Ceuta ha trasladado parte del debate social a las redes sociales, donde la tensión también ha alcanzado a figuras públicas. Uno de los últimos en denunciar esta situación ha sido Borja Iglesias. El delantero del Celta de Vigo y reciente campeón del mundo con la selección española compartió en sus redes sociales el contenido de uno de los mensajes que ha recibido en los últimos días y aprovechó para visibilizar el acoso que asegura sufrir de forma constante.

El atacante publicó la captura de un mensaje enviado por un usuario que cuestionaba que no se hubiera pronunciado sobre la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. El texto, escrito con un tono extremadamente agresivo, decía: "Por lo que sea no vas a hablar de lo de Ceuta, desgraciado hijo de la gran puta, tenían que matarte, hace una semana camisetita de España y a celebrar poniendo música, pero para defender una semana siguiente tu país de una INVASIÓN, mejor subir una historia jugando al Mario Kart, no tienes vergüenza ni la conoces, puta rata".

Lejos de responder directamente al autor del mensaje, Borja Iglesias se limitó a acompañar la publicación con una breve frase que resume la situación que, según explica, vive de manera habitual: "Y así todo el día, todos los días".

No es la primera vez que Borja Iglesias se convierte en protagonista por cuestiones que no tienen nada que ver con lo que hace en el césped. A lo largo de los últimos años, el delantero ha mostrado públicamente su postura sobre distintos asuntos sociales y políticos, lo que también le ha convertido en objetivo de críticas e insultos. El jugador del Celta ha denunciado en numerosas ocasiones los ataques homófobos que recibe por pintarse las uñas, un gesto que mantiene desde hace años y que considera una forma de reivindicar la libertad personal y romper con determinados estereotipos. Además, fue uno de los pocos internacionales españoles que respaldó públicamente a la selección femenina cuando estalló el caso Rubiales. Entonces anunció que no volvería a vestir la camiseta de España hasta que se produjeran cambios dentro de la Real Federación Española de Fútbol.

Sus mensajes sobre otros conflictos

Hace un año también expresó su opinión sobre las protestas propalestinas que intentaron detener una etapa de La Vuelta a España por la participación de un equipo israelí. En aquel momento escribió: "Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio. Es algo que no termino de entender mucho".

Después, ante la repercusión de sus palabras, quiso matizar su postura: "Dije que me sorprendía más que nos sorprendiera más parar un evento deportivo que un genocidio (…) Entiendo que le molestó porque justo pasó en La Vuelta, pero si pasase en el fútbol o en el baloncesto diría lo mismo (…) No hablo de ciclismo, hablo de lo que está pasando".

Con la publicación del mensaje recibido tras la crisis de Ceuta, Borja Iglesias ha vuelto a poner el foco en el clima de crispación que se vive en las redes sociales. Sin añadir más comentarios sobre el debate migratorio, el futbolista ha optado por mostrar el tipo de mensajes que asegura recibir con frecuencia, dejando una reflexión tan breve como contundente: "Y así todo el día, todos los días".