El secreto del cambio de mentalidad en el Betis: "Pellegrini dijo 'Buscad otro entrenador porque yo no voy a cambiar'"

Canales puso palabras al sentir de todo el club en el epílogo de la 19/20 y ahí llegó Manuel Pellegrini, quien estuvo a punto de no comerse el turrón. Era otro Betis. Rodri Sánchez relata en ESTADIO Deportivo cómo el chileno logró hacerse con el vestuario y ha llevado al equipo a dimensiones desconocidas

"Duele porque todos creemos que hay una buena plantilla. Todos teníamos mucha ilusión por esta temporada y no hemos acabado de coger esas dinámicas, esas sensaciones... En muchísimos partidos te vas con la sensación de ser superior, pero eso no sirve para nada. En el fútbol hay que ganar y nos tenemos que mentalizar para la temporada que viene, desde el día 1, no cuando vaya a empezar la liga, desde el primer partido amistoso tenemos que ser competitivos e ir a ganar. Todo el trabajo que se hace es para que el Betis esté arriba y no nos podemos volver a permitir una temporada así".

"Yo sé que es una locura pero me da igual: yo el año que viene voy a luchar por meter al Betis en Europa como sea. Con ese objetivo voy a empezar la temporada y creo que es el objetivo que tiene que tener todo el equipo. Tanto el club, por el trabajo que está haciendo, como la afición se lo merecen y nos toca responder ante este año que ha sido un fracaso". ¿Recuerdan estas palabras? Las pronunció Sergio Canales en el estadio José Zorrilla después de caer por 2-0 ante el Real Valladolid en la última jornada de LaLiga 19/20, con el equipo acabando decimoquinto después en un curso con fichajes como Borja Iglesias (28 millones de euros), Nabil Fekir (20 millones), Álex Moreno (10), Juanmi Jiménez (8), Guido Rodríguez (4)...

Cuando Manuel Pellegrini llegó en el verano de 2020, el Betis sólo había ido dos años seguidos a Europa en una ocasión y su techo llevaba más de dos décadas en cuartos de final. Dos años después ya se hicieron virales esas palabras de Canales en Pucela porque el equipo -casi con la misma plantilla de la 19/20- celebró su segunda clasificación seguida y además levantó la Copa del Rey. Hubo una tercera, una cuarta campaña continental en la que se llegó a la final de la UEFA Conference League, una quinta y, en esta 26/27, encadena una sexta rematando el ciclo con el regreso a la UEFA Champions League después de 21 años de espera.

¿Qué ha cambiado en el vestuario del Betis desde 2020 en adelante?

Ésa es la pregunta que ESTADIO Deportivo ha formulado a Rodri Sánchez, un futbolista que justo en esos años de pandemia se sumaba al primer equipo y vivía en primera persona este poderoso cambio de mentalidad, aprovechando la extensa e interesante entrevista que ha concedido a este periódico desde el hotel de concentración del Al-Arabi SC en Estepona (Málaga). No hace falta recordarle lo que dijo Canales, pues el atacante extremeño lo recuerda perfectamente.

"Sí, claro, es que ese año el Betis quedó el 15º o así. Por el nivel de la plantilla y por lo mucho que el club se había gastado en fichajes no era normal quedar así. El Betis había hecho inversiones fuertes como las de Borja Iglesias, Nabil... La verdad es que eso tenía que cambiar y Canales, como capitán, lo expresó muy bien. Yo conocía bien ese vestuario porque con Rubi entrenaba muchos días a la semana con el primer equipo y sabía cómo estaba el tema. Luego, ese mismo verano llega Pellegrini, yo debuto esa misma temporada y ya mis cuatro años en el Betis son con él".

Hasta ese momento, aunque siempre se hablaba de Europa, el objetivo real era no pasar apuros, salvarse lo antes posible y a ver qué pasa luego: "Era así. De hecho, me acuerdo que en noviembre o diciembre de 2020 estaba la cosa jodida para Pellegrini. Tuvimos una charla con él y él nos dice 'Si lo que queréis es que juguemos de otra forma, ya os digo que no, no vamos a jugar de otra forma. Yo no voy a cambiar mi forma de jugar ni cambio mi personalidad. Os podéis buscar otro entrenador si queréis, pero no voy a cambiar nada'. A partir de ahí, yo pongo a Pellegrini en un altar".

Rodri Sánchez: "Pellegrini ha enseñado al Betis a crecer y a hacerse respetar"

"Dije '¡Qué personalidad tiene este tío! ¡Este tiene narices!'. A partir de ahí fue otra película que es la que hemos visto: todos los años en Europa. Es un entrenador al que se respeta mucho. Es entrenador de élite, con mucho ego en el mejor sentido de la palabra. Que ha enseñado a crecer al club, que se hace respetar... He conocido a muchos entrenadores, pero lo de él es otro nivel", relata el de Talayuela explicando cómo es Pellegrini de puertas adentro.

"A él no le hace falta ir a comerle la oreja a uno o a otro. No necesita eso, a él le vienen. Entonces, eso llama mucho la atención de cara al vestuario. Lo ves y dices 'A este tío hay que respetarlo como cuando tú respetas a tu padre'", explica Rodri en unas palabras que adquieren aún más valor al ir acompañadas de una sincera reflexión en la que admite que (individualmente) hubo un momento que no sintió la confianza que necesitaba y cree que merecía.

"Pellegrini es un 10 como entrenador, es un gestor de grupo inmenso", insiste

Da igual, con la misma sinceridad señala a Pellegrini como el gran artífice de este cambio mental de un vestuario que se ha renovado mucho en estos seis años sin perder nunca esa misma competitividad que Canales reclamaba en el verano de 2020. "Luego, las cosas pueden salir mejor o peor, pero lo que él te dice va a misa. No hay falta que ponga multas ni nada de eso. Ha creado un vínculo muy fuerte y los jugadores le siguen en todo, ya está".

"Le siguen porque ven que es muy bueno, que es un gestor de grupo inmenso", añade Rodri. "Luego, en los entrenamientos siempre es lo mismo pero a mí me encanta. O sea, si fuese entrenador haría lo mismo: disfrutar, que todo el trabajo sea con balón y que cada uno saque el talento que tiene. Le podrán decir lo que quieran a nivel táctico, porque hay veces que hay que trabajar esas cosas -la línea de cuatro defensas, por ejemplo, sí la trabaja de manera espectacular e insiste mucho-; pero en general, como entrenador es un 10", ha rematado el canterano sobre este cambio de mentalidad tan grande.