Arzu, autor del primer gol bético en Champions, sobre las críticas a Pellegrini: "Hay otra hornada de aficionados que no ha visto ciertas cosas"

El ex técnico del filial verdiblanco repasa la gesta de la 04/05 y la compara con lo conseguido el curso pasado: "En ese momento no éramos conscientes de lo que estábamos consiguiendo con el Betis; ahora, están más acostumbrados y preparados"

"Muy feliz de poder desarrollar el trabajo y la profesión que me gusta. La experiencia en el Betis Deportivo, la que considero mi casa (porque es donde me formé como futbolista y como entrenador), ha sido muy gratificante por poder ver y trabajar con los chicos. El año pasado ya probamos nuestra primera experiencia ya fuera de lo que es cantera. Y ha sido una temporada difícil en lo deportivo, porque al final el Recreativo de Huelva no consiguió, por lo menos, la meta de meterse en 'play off'. Pero ha sido una experiencia muy buena. Nos ha servido, porque hemos estado muy, muy implicados. Incluso, bueno, estuvimos viviendo allí, pese a esa cercanía que hay entre Huelva y Sevilla", resume para ESTADIO Deportivo Arturo García Muñoz, Arzu para todos desde pequeño.

"Fuimos con toda la voluntad de poder hacer un buen trabajo y creo que lo hicimos. Lo que pasa es que en esto del fútbol dimos con una competición ya avanzada, con un déficit. Y después yo creo que ha habido muchos factores, en este caso también en un grupo confeccionado con equipos con un buen presupuesto. Ha sido una temporada muy, muy igualada. Y al final, pues bueno, una puntuación que normalmente se suele hacer en 'play off', pues este año no ha valido. Hacía falta un punto más, y eso es lo que nos faltó", añade el nazareno, "esperando cosas que hay", pues "uno intenta esperar un proyecto que le guste, que al final también confíen en ti. Hay cosas, pero que no se han podido consolidar. Y a la espera de otras que ya están avanzando".

La explosión de la cantera heliopolitana

- ¿Cómo lleva la explosión canterana en Los Bermejales, a la que ha contribuido?

- Pues, hombre, con mucho orgullo. Sobre todo cuando uno es también canterano y sabe perfectamente lo que siente ya un chaval por ver muy cerca en determinadas ocasiones ese sueño personal, individual, y, después, de cómo afecta a sus familias, cómo lo viven, la alegría que todo ello conlleva alrededor de ese jugador. Y, usando el tema de la naturaleza, como el tema de las flores, cómo florecen y van dando frutos en un mundo muy difícil y tan competitivo como es el fútbol. Pero bueno, no me sorprendí, sobre todo porque en los últimos años la cantera del Real Betis está cogiendo un prestigio que se lo está ganando. Claramente por lo bien que están haciendo las cosas y, sobre todo, también porque hay una diferencia muy grande desde nuestra época. Porque hoy en día la verdad es que la inversión es importante y hacía falta creer de verdad en la cantera y en los frutos que da el Real Betis en este caso, sobre todo en el tema de su ciudad deportiva, en cómo se cuidan ahora mucho más los pequeños detalles, los cuidados... Está mucho más profesionalizado, y eso es una apuesta de verdad por la casa.

- ¿Y Pablo García? ¿Cómo está viendo su progresión?

- Hombre, (llegar) es cada vez más difícil, sobre todo en un Real Betis donde el primer equipo ahora también está en un punto muy alto. Entonces, eso se va complicando más. Yo creo que no hay que caer en el error en el tema formativo de los niños. Hay que tener muy claro y estar muy cerca de la detección del talento, más allá de la categoría en que esté el filial. Habrá veces que se pueda llegar o se pueda mantener en Primera RFEF, que es una categoría yo creo ideal para el filial de cualquier equipo, porque está muy profesionalizada y se enfrenta a jugadores... unos que no han podido llegar a ser profesionales del fútbol, digo jugando en categorías profesionales, y otros porque vienen de categorías profesionales. Es una categoría preciosa. Lo importante es saber identificar los perfiles que vas buscando para la elite y, después, va muy en consonancia del rendimiento que el chaval sea capaz de ir logrando. Que sea regular en sus acciones cada domingo, que tenga buena cultura de entrenamiento, que esa formación viene de pequeño. Siempre va a estar más cerca de lo que quiere el club si es un jugador que viene desde categorías más pequeñas, porque viene con esa filosofía, y eso es importante. Y, después, hay otra máxima que no se nos puede olvidar, que es tener la valentía y ese punto de después poner a ese jugador para que siga progresando. Si le ves perfiles para un primer equipo en este caso. Es la confianza en darle minutos y que siga avanzando en su progresión.

Primer club andaluz en Champions League y primer gol con firma de Arzu

- Arzu fue partícipe hace 21 años de la primera y única vez del Real Betis en Champions League, marcando el gol que iniciaba la cuenta del club en el torneo, al que ahora vuelve el equipo.

- En ese momento no éramos conscientes de lo que estábamos consiguiendo con el Betis. Nosotros fuimos una hornada que prácticamente avanzó muy junta y muy unida desde Segunda división, y sí es verdad que coincidimos muchos jugadores jóvenes de la casa; algunos habían salido antes como Capi, Rivas, Juanito o Varela, incluso. Fueron de los primeros en esa hornada y, después, salimos otros varios y bueno, la verdad es que lo aproveché. Yo creo que la clave fue que supimos aparecer en un momento de dificultad del club, económica y deportiva, y después mostramos un rendimiento apto para el nivel de esa temporada. La verdad es que fue muy bonito y, sobre todo, subir, ese ascenso a Primera división y consolidarte de manera muy regular, sobre todo con clasificaciones para Europa. Para mí, mi experiencia en la elite y hacerlo con tu equipo ha sido lo máximo, la verdad. Y, después, con lo que estás comentando de poder disputar la Champions y darte cuenta de que bueno, de que en la primera participación del club tú eres el que mete el gol... Eso sí que es coincidencia, sobre todo con un jugador como era yo, que no solía hacer mucho gol, un jugador de centro del campo, que cada año jugaba con un posicionamiento más defensivo... Bueno, me tocó; ha sido un orgullo, pero que no lo he llevado... no era muy consciente cuando estás jugando y eres profesional de eso.

- Su nombre queda grabado en cualquier caso en la historia de la entidad.

- Sí es verdad que con el tiempo te das cuenta de la importancia de haber conseguido eso, pero que el Betis se pueda consolidar como viene haciéndolo estos últimos años, todos los años en Conference o en Europa League, y ahora en Champions... El crecimiento del club es más que palpable, desde hace ya muchos años en muchas cosas: en cómo está ordenado el club por dentro, en la dimensión que ha cogido. Yo creo que ahora es muy grande. En nuestra época era todo mucho más familiar; ahora hay mucha mucha gente trabajando en el club, que ha crecido muchísimo, y creo que está en un punto muy alto ahora. Ojalá no se cometa... Es lo que hablamos muchas veces los que ya no estamos; que se ha conseguido esto, que ha costado muchísimo, con un presupuesto muy alto, que el club seguramente habrá hecho esfuerzos muy grandes cada temporada, pues no obsesionarse con la Champions. La idea es mantenerse. Lo que te va a dar este estatus es la regularidad en LaLiga y, para eso, hay que hacer, seguir haciendo buenos equipos, buenas plantillas, sin obsesionarse y cometer el error... Ni pasarse, ni quedarse tan corto como nosotros lo hicimos en nuestra época.

- A raíz de eso, cobra valor la famosa frase de Serra Ferrer de que 'el Betis será lo que quiera Lopera'. La importancia de una buena planificación. El ejemplo del Girona, que se ha ido a Segunda el año después de jugar la UCL, está ahí.

- El Betis de la actualidad llega mucho mejor preparado en todo lo que es la profesionalidad del club, en cómo está departamentado, en las funciones y roles de cada profesional que están en distintas áreas, y creo que va por una línea buena; yo creo que se puede hacer un gran papel. Ha cambiado todo: la confección de los grupos, cómo está ahora mismo montada la Champions, pues es diferente; ahora es en plan Liga. Yo creo que uno de los errores que se cometió en nuestra época también es lo que tú has dicho, no poder haber mantenido una línea muy igual en LaLiga y en UCL; se cambió mucho el equipo. Ésa fue mi sensación; se rotó muchísimo, se rotó muchísimo. Yo recuerdo que había una base muy buena del año anterior y, después, bueno, es verdad que llegaron compañeros para sumar, pero se cambiaron mucho los onces. Si te pones a ver exactamente los onces, hubo mucho cambio en centro del campo, en defensa, en bandas, y eso pues no te da estabilidad. Cuando un equipo lo que necesita es que el jugador participe y se haga un bloque sólido, una base sólida de equipo. Eso va a depender mucho del número, de cómo se confeccione la plantilla, de utilizar todas las fichas o no. Y yo creo que el Betis está más que preparado, porque está acostumbrado a jugar en estas temporadas tres competiciones, que lo viene haciendo durante años atrás. Hay muchos aspectos que hacen ver de que el Betis está listo para este año de Champions.

Las críticas de las que no se libra Manuel Pellegrini

- Seis clasificaciones a competiciones europeas en seis temporadas, la última para UCL 21 años después; un título tras 17 años... Y, pese a todo, el 'Ingeniero' no se libra del todo de la crítica.

- Los que vamos al campo hemos visto también cómo han evolucionado las aficiones y la sociedad. Al final, esto va muy unido a eso. La afición del Betis es su gente y, ahora, hay otra hornada de aficionados que no ha visto ciertas cosas, que no ha conocido la parte más antigua del club y que valora de diferente manera. Pero eso es la evolución normal de la sociedad. Se ha vuelto yo creo que un poco más exigente, sí es cierto, pero la labor del míster yo creo que ha sido ejemplar. Ha sabido soportar todo, con la experiencia que tiene y la edad con la que ha llegado aquí. Tiene un tono muy pasivo que sabe calmar las aguas. No es un entrenador que aparezca demasiado en los medios solamente. Hoy en día es cierto que con LaLiga se hacen muchas entrevistas anteriores a los partidos y posteriores, pero no le gusta aparecer demasiado en cámara. Tiene un perfil bajo en ese sentido. Y yo creo que ha sabido muy bien leer lo que es la idiosincrasia del Betis, de la ciudad. Y hemos tenido mucha suerte de tener a un profesional que nos ha dado estabilidad y que ha superado a los mejores números de un técnico con el Real Betis. Nos ha dado una lección en muchos momentos a todos, porque ha sabido tener esa calma. Yo creo que, de todos los años en que ha estado Manuel Pellegrini con el Real Betis, hubo uno sobre todo que fue el más crítico y tuvo una explicación, y fue porque la verdad es que tuvo una plaga de lesiones bastante grande. Fue la época donde nosotros estábamos en el segundo equipo y lo veíamos. Así un equipo es muy difícil que pueda sacar rendimiento, ¿no? Pero supo aguantar ese mal tramo de temporada y, cuando fue recuperando a los jugadores, volvió a dar el nivel porque, bueno, sabe hacer las cosas, sabe llevar al grupo y bueno, yo creo que hoy en día ya no hay ese debate con el míster, ¿no? Creo que está más que demostrado".