Arzu se convierte en el nuevo entrenador del Recreativo de Huelva

Tras la destitución de Pedro Morilla al frente del banquillo del Recreativo de Huelva, Arzu ha sido el elegido de manera oficial para ser el nuevo entrenador del club onubense

El Recreativo de Huelva ha visto como en las últimas semana se ha descolgado un poco del ascenso quedando fuera de los puestos de play off y en esas circunstancias ha decido poner fin a la etapa de Pedro Morillas al frente del club blanquiazul y ha apostado por la contratación de Arturo García Muñoz 'Arzu' el cual continúa su trayectoria como entrenador dentro del territorio andaluz tras finalizar su etapa en el Betis Deportivo al final de la pasada campaña.

La apuesta de Arzu

Los malos números de un Recreativo de Huelva, que descendió la pasada campaña a la cuarta categoría del futbol español, ha propiciado la destitución del anterior técnico ya que los onubenses se encuentran fuera de la zona de play off. Así pues, apuesta por un entrenador que conoce perfectamente la Segunda Federación. El descenso al que le sigue una racha muy mejorable es la situación en la que se encuentra un equipo que tiene un gran reto por delante con el ex jugador y entrenador bético al frente de la plantilla.

La trayectoria de Arzu en las categorías inferiores del Real Betis

El técnico nazareno ya sabe lo que es lograr un ascenso desde la cuarta categoría a la tercera ya que lo hizo con el Betis Deportivo en 2024. En su llegada a la división de bronce comenzó su andadura con el filial verdiblanco siendo el líder destacado de la categoría pero con el paso de los partidos, el equipo se fue viniendo abajo, sobre todo, en la segunda vuelta donde finalmente acabó luchando por la permanencia.

Al termino de la pasada campaña, quedó libre tras abandonar su puesto y el nuevo entrenador del Betis Deportivo pasaría a ser Javi Medina. Previamente a esto, ha tenido experiencia como segundo entrenador del segundo equipo y como entrenador del Juvenil A del Betis, en División de Honor.

El comunicado oficial del Recreativo de Huelva

Pocas horas después de producirse el despido de su anterior técnico, fue anunciado Arzu de manera oficial. Así lo han expresado a través de un comunicado oficial en sus portales multimedia.

"El Real Club Recreativo de Huelva informa que Arzu se convierte en el nuevo entrenador de nuestro primer equipo. Como jugador, Arzu tuvo una larga trayectoria en el Real Betis, donde fue capitán en momentos difíciles, ganó la Copa del Rey 2004-2005 y anotó el primer gol del club en la Champions League.Como entrenador, asumió el cargo del Betis Deportivo en marzo de 2024 y logró el ascenso a Primera Federación al final de la temporada 2023-2024, además de una permanencia solvente en la categoría la pasada campaña, demostrando su capacidad para formar equipos competitivos y desarrollar talento joven.Desde el Club le damos la bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente del Decano".