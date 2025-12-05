Sarabia quiere seguir la tendencia positiva tras superar la eliminatoria de Copa: “Creo que en nuestro caso ganar y pasar la eliminatoria nos va a reforzar seguro”

El Elche se mide al Girona en una nueva jornada de LaLiga. En la previa del encuentro, el técnico franjiverde, Éder Sarabia, ha comparecido ante los medios para tratar las diferentes bajas del equipo y analizar a su rival, que vive un momento complicado tras caer eliminado en la Copa del Rey

Éder Sarabia, uno de los entrenadores relevación de la presente temporada de LaLiga, tiene por delante una nueva jornada de competición ante el Girona. El Elche recibe al equipo de Míchel que, tras realizar un gran partido ante el Real Madrid que acabó en empate, ha sido eliminado de la Copa del Rey por el Ourense, conjunto de Primera Federación. Sobre la dinámica de su rival y el estado de varios jugadores ha hablado el técnico bilbaíno en la previa del encuentro.

El entrenador no dudó en abordar la Copa del Rey, donde su equipo superó al Quintanar del Rey, pero ha habido diversas sorpresas para otros equipos de Primera división. “Muchos equipos estuvieron durante muchos minutos eliminados, otros casi más apurados que nosotros. También es verdad que seguramente hay algunos equipos que puedan priorizar LaLiga, sobre todo en esos momentos puntuales donde igual no tienes la puntuación que crees que te mereces o que necesitas”, analizaba el bilbaíno.

Además, Sarabia le dio gran importancia a la clasificación de su equipo, consciente del refuerzo moral que supone de cara al domingo: “Creo que en nuestro caso ganar y pasar la eliminatoria nos va a reforzar seguro y luego, sobre todo, la línea de juego y lo que estamos demostrando en el campo. Estamos convencidos, estamos fuertes, tenemos las cosas claras, sabemos lo que queremos hacer el domingo, sabemos también el rival que nos vamos a encontrar, la propuesta que tiene”.

Pendiente de numerosos jugadores

También hubo tiempo para repasar la situación de la plantilla, donde hay varios jugadores tocados a la espera de probarse en los entrenamientos. Sobre André Silva y Álvaro Rodríguez dio esperanzas: “Eran los que estaban un poco más tocados, pero van a entrenar seguramente hoy o ma��ana y los vamos a tener a todos”. Mismas sensaciones con Grady Diangana quién “ya completó ayer, o sea que está bien”.

Por otro lado, abordó la situación de Rodrigo Mendoza, una de las promesas del equipo que no termina de asegurar un papel relevante en los esquemas de Sarabia. "Bueno, parte del proceso de una temporada. Él haberse perdido semanas con nosotros no le ha lastrado, pero sí ha permitido que otros puedan tener más protagonismo”.

Halagos para un tocado Girona

En cuanto al partido, el técnico compartió la idea que posee sobre el Girona: “Esperamos un equipo valiente, que intente combinar y generar ventajas cuando les presionemos. Con espacios tienen capacidad para definir y hacer daño. Si nos toca replegarnos, tienen buenos futbolistas para desequilibrarte”.

Sarabia no quiere dar nada por sentado y es conocedor de los aspectos que lastran al juego de su equipo, queriendo corregir detalles en el último tercio: “Llegamos muchas veces a zonas decisivas y no acabamos de movernos bien o ser precisos. Hay muchas cosas porque son muy buenos y en Primera necesitas hacer muchas cosas bien para ganar”.

Finalmente quiso dar una motivación extra a sus jugadores con un aliciente estival, indicando que “dependiendo de la puntuación, en vacaciones tendremos algún día más o menos”, dejando claro que lo primordial es cumplir los objetivos deportivos.