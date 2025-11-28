Bordalás, realista con los puestos europeos: "No pensamos en Europa"

José Bordalás celebra la victoria del Getafe ante el Elche, destacando el esfuerzo colectivo y la actuación de Arambarri y Nyom

El Getafe CF logró imponerse este viernes al Elche CF por 1-0 en el encuentro que inauguró la jornada 14 de LaLiga EASports. El triunfo dejó satisfecho a José Bordalás, quien destacó especialmente el desempeño de Mauro Arambarri y Allan Romeo Nyom, que se reivindicó tras su expulsión en el duelo anterior contra el Real Madrid. Por su parte, el Elche prolonga su racha negativa fuera de casa, sumando ya siete jornadas sin ganar en la competición.

Un duelo parejo decidido por pequeños detalles

Aunque el Elche tuvo opciones y mostró momentos de buen juego, no fue capaz de concretar ninguna de sus oportunidades. En cambio, el Getafe aprovechó la más clara del partido: un gol de Arambarri al minuto 56 que definió el resultado final. Con jugadores como Luis Milla y Borja Mayoral destacando en varias fases del encuentro, los azulones demostraron mayor eficacia en las áreas y un manejo táctico sobresaliente.

El partido fue cerrado, tal como se esperaba, con ambos equipos interpretando un juego muy táctico. El Elche, a pesar de generar algunas ocasiones, no logró traducir su esfuerzo en gol y se marchó de vacío del Coliseum, donde caía por primera vez en esta temporada de LaLiga EA SPORTS.

Bordalás destaca el esfuerzo de Nyom y del equipo

Tras el encuentro, José Bordalás resaltó la actuación de Nyom: "Estamos muy orgullosos del trabajo del equipo. A pesar de las bajas, competimos bien y el partido fue muy táctico. Nyom apenas había jugado esta temporada, y tras la expulsión contra el Real Madrid, hoy nos aportó mucho tanto en defensa como en ofensiva, incluyendo su participación en la jugada del gol".

El técnico también valoró el desempeño colectivo: "Nos enfrentamos a un gran equipo como el Elche, que ha tenido un inicio de temporada excelente. Sabíamos que sería un encuentro complicado, pero el equipo hizo un gran trabajo táctico y defensivo, y logramos encontrar el gol que nos dio la victoria".

Arambarri, clave en la victoria

Sobre el gol decisivo, Bordalás señaló: "Mauro Arambarri es un jugador fundamental. Siempre llega al área y aporta mucho tanto ofensiva como defensivamente. La jugada del gol es un ejemplo de su capacidad de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Estamos muy contentos con su actuación y con el esfuerzo del equipo".

Realismo sobre Europa

Pese a la victoria y los 20 puntos acumulados, Bordalás mantiene los pies en el suelo: "No pensamos en Europa. Sabemos que será una temporada dura. Ganar partidos no es fácil, y tener estos puntos hasta ahora tiene mucho mérito".