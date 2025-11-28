Getafe 1-0 Elche: Arambarri decide y el Getafe se engancha a la pelea por Europa

El Getafe certificó una victoria trabajada ante un Elche incapaz de reaccionar fuera de casa, en un duelo decidido por el solitario tanto de Arambarri

El Getafe logró imponerse por la mínima al Elche en el primer duelo de la jornada 14 de LALIGA EA SPORTS, un choque marcado por el orden táctico local y las dificultades ilicitanas para competir a domicilio. El conjunto franjiverde continúa sin encontrar comodidad en sus desplazamientos desde que regresó a Primera División, y en el Coliseum volvió a tropezar ante un rival que ejecutó su plan con precisión quirúrgica.

Un inicio frío y un Elche sin ritmo

El equipo de Éder Sarabia introdujo hasta tres novedades respecto al once anterior —Petrot, Martim Neto y Álvaro Rodríguez— tratando de reforzar cada línea del campo. Sin embargo, el arranque del partido se le atragantó a un Elche incómodo sobre un césped que no le permitió desarrollar su estilo habitual.

Los azulones, fieles al libreto de José Bordalás, se mostraron compactos, agresivos y muy atentos a cada error del rival. Aunque el Getafe tuvo algunos acercamientos iniciales, tampoco generó excesivo peligro. Con el paso de los minutos, el Elche empezó a soltarse y gozó de dos ocasiones claras: un remate desviado de Álvaro Rodríguez y un disparo repelido con acierto por David Soria tras una contra comandada por Héctor Fort.

La noticia negativa llegó al borde del descanso, cuando Diangana se lesionó y dejó su sitio a Mendoza. El primer tiempo concluyó sin goles, con una ligera mejoría visitante pero sin suficiente mordiente ofensiva.

Arambarri decide y el Getafe domina el ritmo

El guion cambió radicalmente nada más comenzar la segunda mitad. En la primera llegada de peligro, un centro desde la derecha acabó en un certero remate de Mauro Arambarri, que hizo el 1-0 aprovechando la falta de contundencia defensiva del Elche. El gol alteró los planes franjiverdes y obligó a Sarabia a mover el banquillo con rapidez, dando entrada a Aguado, Pedrosa, Rafa Mir y Yago de Santiago.

El Elche, pese a reaccionar en algunos tramos, no encontró la manera de superar a un David Soria sobresaliente, que frustró un mano a mano de André Silva y neutralizó varias aproximaciones de Álvaro Rodríguez. El Getafe, experto en gestionar ventajas, supo ralentizar el ritmo, cortar transiciones y desesperar a su oponente con interrupciones constantes.

Un Elche en crisis lejos del Martínez Valero

Los últimos minutos fueron un ejercicio de supervivencia local. El Coliseum empujó y el Getafe defendió cada balón como si fuese el último. Incluso cuando Affengruber rozó el empate con un disparo potentísimo, Soria volvió a emerger para evitar el gol. Así, el equipo madrileño firmó una victoria trabajada que agrava la crisis ilicitana como visitante: cuarta derrota consecutiva fuera de casa y solo tres puntos obtenidos lejos del Martínez Valero en toda la temporada.

El Elche intentará recomponerse en su próximo compromiso liguero, donde recibirá al Girona en un duelo clave para frenar su caída en la tabla.

Ficha técnica

Getafe CF: David Soria; Nyom (Rico, 64’), Djené, Domingos Duarte, Juan Iglesias; Kiko Femenía (Javi Muñoz, 79’), Luis Milla, Arambarri, Adrián Liso; Sancris (Kamara, 79’), Borja Mayoral (Neyou, 89’).

Elche CF: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Affengruber, Petrot, Héctor Fort (Pedrosa, 63’); Diangana (Mendoza, 46’), Aleix Febas, Martim Neto (Marc Aguado, 60’), Germán Valera (Yago de Santiago, 70’); Álvaro Rodríguez, André Silva (Rafa Mir, 70’).

Goles, 1–0: Arambarri, minuto 55.

Estadio: Coliseum (7.967 espectadores)

Árbitro: Alejandro José Hernández (Comité Canario). Amonestó a Luis Milla y Djené por el Getafe; y a Rodrigo Mendoza y Marc Aguado por el Elche.