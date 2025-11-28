Getafe - Elche: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 14 de LaLiga

El conjunto madrileño y los de Sarabia se enfrentan con el sueño de acercarse a la zona europea

El partido que abre la jornada 14 de LaLiga es el Getafe ante el Elche y se verán las caras en el estadio El Coliseum.

El cuadro dirigido por Bordalás, se encuentra séptimo con 17 puntos -empatado con el Athletic Club-. La pasada jornada perdió ante el Atlético de Madrid en los minutos finales por un tanto en propia de su defensor Domingos Duarte. En este encuentro tiene una ardua tarea como es ganar en su casa, donde exclusivamente ha obtenido 8 puntos de 18.

Además, pretende dar por concluida la racha negativa, lleva sin sumar los tres puntos desde 31 de octubre. Por otro lado, en los últimos seis partidos ha logrado únicamente 6 puntos. La buena noticia y a la que se agarra es que el historial de enfrentamientos es favorable al conjunto azulón (6 victorias, 10 empates y 4 derrotas).

Por el lado del Elche, su temporada está impresionando a propios y extraños, ocupa la undécima plaza y tiene 16 puntos. En la pasada jornada, logró una gran resultado como es un empate ante el Real Madrid, le puso en varias ocasiones contra las cuerdas, haciendo que tuviera que remontar hasta en dos ocasiones y pudiendo haberle ganado perfectamente al termino del partido.

El conjunto ilicitano fuera del Martínez Valero, le cuesta mucho puntuar -solamente 3 puntos de los 6 partidos disputados-. Los de Sarabia esperan llevarse la victoria, algo que no sucede en LaLiga desde el 28 de octubre.

Getafe CF - Elche CF: fecha y horario del partido de la jornada 14 de LaLiga 25/26

El partido entre el Getafe y el Elche, tendrá lugar este viernes 28 de noviembre de 2025, a las 21:00 horas, en el estadio El Coliseum.

Getafe CF - Elche CF: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimocuarta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo de manera gratuita por la app de DAZN y por el canal DAZN LaLiga, sintonizable en el dial 55 a través de la plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como en las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 113) o LaLiga TV Bar (302).

Getafe CF - Elche CF: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este viernes entre el Getafe y el Elche, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimocuarta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de José Bordalás, de Eder Sarabia y del resto de protagonistas.