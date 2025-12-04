Pide calma con Selton: "Si volcamos las expectativas en él, ojo"

El canterano es la nueva esperanza del Athletic Club en el que poco a poco va teniendo minutos a pesar de sólo tener 18 años. Aitor Larrazabal, ex jugador del equipo vasco, que vivió de cerca la explosión del fenómeno Julen Guerrero en los años 90, pide que se le deje fluir al futbolista

Selton Sánchez es, sin duda alguna, una de las pocas buenas noticias que está teniendo el Athletic Club durante esta temporada en la que el equipo que entrena Ernesto Valverde está caracterizado por la irregularidad ya que no consigue encadenar victorias. Por unos motivos u otros, aunque principalmente por las lesiones, el Athletic Club ha tenido que darle la alternativa a varios jóvenes, siendo Selton es que más ha enamorado a los aficionados. A pesar de ello, voces autorizadas en el Athletic Club, como es el caso de Aitor Larrazabal, piden calma con el canterano.

Aitor Larrazabal fue uno de los futbolistas del Athletic Club más importantes durante el pasado final de siglo, ya que defendió la camiseta rojiblanca entre 1990 y 2024, sabiendo, por tanto, muy bien lo que es dar el salto desde Lezama al primer equipo y la exigencia que tiene el club vasco. Más cuando vivió al explosión del fenómeno Julen Guerrero que se convirtió en una estrella del fútbol español. En el caso de Selton, Aitor Larrazabal coincide en el diagnóstico con Javier Clemente, ex entrenador del Athletic Club.

El ex jugador del Athletic Club, Aitor Larrazabal, pide calma con Selton al que cree que hay que dejar fluir. "Hay que darle tiempo al tiempo. Yo siempre digo que un futbolista tiene que jugar 50 partidos en Primera división para ser futbolista de Primera división. Paciencia. Si volcamos las expectativas en él, ojo, ya es una presión extra. Vamos a dejarle que fluya, que haga su trabajo. Y cuando juegue 50 partidos ya decidiremos si lo llevamos a las estrellas o a la luna", ha dicho en el podcast de Mikel Elgezabal, ex ciclista y ex triatleta profesional.

Por su parte, Javier Clemente dijo lo siguiente sobre Selton tras el partido contra el Real Oviedo. "El primer día que he visto a Selton fue el domingo. Estuvo bien, pero es muy difícil salir y romperla. El chaval cumplió y tuvo detalles llamativos, lo que pasa es que luego hay que jugar todos los domingos".

Selton, la nueva joya de la cantera del Athletic Club

A sus 18 años, Selton Sánchez se está ganando minutos esta temporada en el Athletic Club con el cual ha disputado 138 minutos, repartidos en 5 partidos oficiales, entre LaLiga y la UEFA Champions League, en las últimas semanas.

Selton se ha caracterizado por tener descaro y demostrar calidad, dejando detalles que llevan a pesar que será un gran futbolista. Con todo, en el Athletic Club cuidan a su canterano al cual tienen bien atado, contrato hasta el 30 de junio de 2029, y muy bien blindado, ya que su cláusula de rescisión es de 30 millones de euros.