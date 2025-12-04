Valverde, sobre el cambio en el lateral izquierdo: "Adama Boiro es un relevo natural y necesita partidos para poder asentarse"

El técnico rojiblanco destacó el buen partido del lateral izquierdo, que jugó todo el partido por el lesionado Yuri, aunque también el puso deberes: "Todavía nos puede dar muchas más cosas"; Jauregizar reconoció la superioridad del Real Madrid

El Athletic Club cayó derrotado claramente ante el Real Madrid en San Mamés. Los hombres de Ernesto Valverde dieron todo en el campo pero se toparon con un rival inspirado y si no que se lo digan a Mikel Jauregizar, que pese al resultado no dejó de trabajar y luchar en el centro del campo. "Hemos tenido nuestras ocasiones, no las hemos aprovechado y lo hemos pagado. Hemos querido apretarles arriba, morderles, ganar duelos, pero no ha podido ser", reconocía el de Bermeo algo resignado por el resultado final.

"Hemos tenido nuestras ocasiones y no las hemos acertado. Con un poquito de espacio que les des ya te hacen daño, así han venido los goles", lamentaba Jauregizar tras el partido en zona mixta.

Boiro, uno de los más destacados por la izquierda

Una de las novedades en el once titular de Ernesto Valverde fue la presencia del joven Adama Boiro como lateral izquierdo, aprovechando que Yuri Berchiche llegaba al duelo con molestias musculares, y jugó todo el partido dejando muy buena impresión, tal y como reconoció su técnico, Ernesto Valverde, en sala de prensa.

"Lo he visto muy bien. Es verdad que Adama Boiro viene alternando con Yuri en esa posición. Yuri es un jugador que tiene 35 años, Adama Boiro es un relevo natural y es verdad que necesita también partidos para poder asentarse. El año pasado también recuerdo que jugó este partido contra el Real Madrid, que lo ganamos y que hizo un gran partido y hoy ha sido una pena el resultado, pero en líneas generales estoy contento con él porque es un jugador que se esfuerza cada día; en el duelo individual yo creo que es un jugador fuerte que todavía nos puede dar muchas más cosas", analizaba el 'Txingurri' sobre jugador, al que destacó junto a Rego.

Lekue reconoce que la "pegada" blanca le has matado

Y por el otro carril, el derecho, el titular fue Íñigo Lekue, que también dejaba su impresion del choque a la finalización del mismo. "Nos ha faltado todo. Sobre todo en la primera parte han sido superiores en pegada. Esa superioridad en la pegada y en la finalización nos ha matado", reconocía el lateral de Deusto, quien por otro lado abogaba por dejar ya atrás este partido y mirar a una semana muy importante con duelos ante el Atlético de Madrid en LaLiga y el PSG en la Champions League: "Es una semana ilusionante y dura. Intentaremos hacer nuestro juego, cosa que hoy no hemos podido".