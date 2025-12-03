Athletic 0-3 Madrid: Mbappé lidera en San Mamés y devuelve aire a Xabi Alonso

El Real Madrid conquistó San Mamés con un 0-3 que llevó el sello absoluto de Kylian Mbappé. El atacante firmó dos goles, participó en el tercero y lideró a un equipo que llegaba a Bilbao bajo presión tras haber encadenado tres empates en el campeonato

El partido comenzó con un aviso que marcó el tono del encuentro. Mbappé encaró desde la línea de fondo y obligó a Unai Simón a intervenir en la primera acción de riesgo. Instantes después, Vinícius también probó al guardameta, pero nuevamente respondió el portero local. El Madrid salió con un ritmo alto, con movilidad en tres cuartos y con un plan ofensivo que buscaba explotar la velocidad de sus atacantes.

El 0-1 llegó en el minuto 7 en una jugada individual. Un cambio de orientación de Trent Alexander-Arnold liberó al delantero, que encaró con potencia y superó de manera sucesiva a Lekue, Vivián, Laporte y Simón para abrir el marcador. El gol confirmó la superioridad inicial del equipo blanco y evidenció las dificultades defensivas del Athletic en los duelos directos.

Aun así, el equipo de Ernesto Valverde intentó reaccionar. Guruzeta remató una volea tras un centro de Nico Williams, aunque el balón se marchó alto. Berenguer empezó a aparecer entre líneas y el cuadro local ganó presencia en campo rival. En ese tramo, Courtois fue decisivo con dos intervenciones: la primera ante otra volea de Guruzeta y la segunda ante una llegada clara de Berenguer que nació de un taconazo de Nico.

Entre las idas y venidas, el Madrid recuperó el control y rozó el gol con un envío de Vinícius desde la línea de fondo que repelió el poste. Justo antes del descanso llegó el 0-2. Una acción colectiva en la que intervinieron Bellingham y otros atacantes terminó con una peinada de Mbappé que Camavinga cabeceó en el área pequeña. El golpe dejó tocado al Athletic al borde del intermedio.

El Athletic modifica su plan y busca la reacción

Tras el descanso, Valverde introdujo variantes para recuperar el 4-2-3-1. También dio entrada a Areso por Lekue, muy exigido durante la primera mitad. El ajuste permitió que su equipo saliera con más empuje. Jauregizar obligó a Courtois a estirarse con un disparo lejano y poco después Unai Gómez encontró un hueco en el área, aunque perdió la oportunidad de finalizar.

El conjunto rojiblanco completó su mejor fase del partido en esos minutos, avanzando metros y generando sensación de peligro. Sin embargo, la falta de acierto volvía a penalizarle en la finalización. Y cuando más se acercaba al 1-2, el Madrid volvió a golpear.

Mbappé sentencia con otro lanzamiento decisivo

Mbappé recibió en la frontal sin marca y conectó un disparo seco al primer palo que superó a Unai Simón. El 0-3 fue un golpe definitivo para el Athletic, que vio cómo el atacante francés cerraba una actuación de enorme influencia. El Madrid manejó el tramo final con posesiones más largas y con seguridad desde la movilidad de Camavinga y la presencia constante de Bellingham.

El Athletic insistió hasta el último instante en busca del gol del honor. Guruzeta rozó un centro de Nico, mientras que Vesga probó una volea que se marchó desviada ya en el descuento. La última ocasión clara, sin embargo, volvió a ser para los visitantes, con un disparo de Valverde desde larga distancia que Simón neutralizó con una estirada.

Un triunfo que sostiene al Madrid en la lucha por el liderato

El 0-3 sirve al Madrid para mantenerse a un punto del Barcelona después de haber perdido la primera posición en la jornada anterior. La victoria llega en un campo históricamente exigente, con una actuación que combinó contundencia ofensiva y respuestas decisivas en momentos de apuro.

El Athletic, por su parte, inicia una semana clave con un resultado duro. Le espera un calendario inmediato que incluye duelos ante Atlético de Madrid y PSG, lo que convierte esta derrota en un reto adicional antes de dos citas de alto voltaje.

- Ficha técnica:

0 - Athletic: Unai Simón; Lekue (Areso, m.46), Vivián, Laporte, Adama; Rego, Jauregizar (Vesga, m.69), Galarreta (Unai Gómez, m.46); Berenguer (Serrano, m.69), Nico Williams (Selton, m.78) y Guruzeta.

3 - Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold (Asencio, m.55), Militao (Brahim, m.77), Rüdiger, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Guler, m.69), Bellingham; Vinícius (Rodrigo, m.77) y Mbappé (Gonzalo, m.77).

Goles: 0-1, m.7: Mbappé. 0-2, m.42: Camavinga. 0-3, m.59: Mbappé.

Árbitro: Gil Manzano (Colegio Extremeño). Mostró tarjeta amarilla a los locales Berenguer (m.65) y Rego (m.75).

Incidencias: Partido adelantando de la jornada 19 de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés ante 51.313 espectadores. Dato oficial.