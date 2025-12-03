Gaizka Mendieta apunta lo que a Lamine Yamal "le obligó a jugar probablemente más de lo que debería"

El exfutbolista ha destacado que el juego del equipo de Hansi Flick, comparado con el de la temporada anterior, está haciendo que la estrella del Barcelona dispute más partidos y tenga menos descanso del que seguramente deba tener

Lamine Yamal ya está volviendo poco a poco a su mejor nivel tras las molestias físicas que le tuvieron apartado de los terrenos de juego unas dos semanas. De hecho, Hansi Flick no pudo contar con el futbolista del Barcelona para un total de cinco partidos. No obstante, el '10' regresó rápidamente al once y siendo importante en el conjunto culé. Sobre ello ha hablado Gaizka Mendieta, exfutbolista, enfocándose en el problema de la pubalgia que ha tenido el extremo. Además, el exjugador del Valencia ha valorado a Xabi Alonso y a España de cara al Mundial.

Gaizka Mendieta habla sobre la carga de partidos de Lamine Yamal

De esta manera, Gaizka Mendieta habló en el Diario AS sobre la carga de minutos que lleva Lamine Yamal esta temporada: "Es difícil para nosotros evaluar cuánto es demasiado. Obviamente, ellos tienen todos los minutos y estadísticas que necesitan para saber cuánto debe jugar. Creo que lo de la pubalgia tendrá un papel importante a la hora de maximizar su rendimiento y determinar cuántos minutos debe disputar. El hecho de que el equipo no estuviera rindiendo al máximo, en términos tácticos y con muchas cosas que no estaban funcionando como la temporada pasada, creo que en cierto modo le obligó a jugar probablemente más de lo que debería. Pero esto es fútbol. No creo que haya muchos jugadores que estén ahí sin sentir absolutamente nada y él debe adaptarse a la situación que tenga delante. El hecho de que Raphinha haya estado lesionado también significa que hay muchos factores que, de alguna manera, han obligado a Lamine Yamal a jugar tal vez con alguna molestia en lugar de esperar a recuperarse del todo. Es una lesión que es difícil que desaparezca por rápidamente, así que es un proceso largo en el que tienes que aprender a jugar con ella".

Además, Gaizka Mendieta comentó cómo ve al conjunto de Xabi Alonso: "Personalmente, no creo que vayamos a ver el equipo que quiere Xabi Alonso. No lo hemos visto en el Real Madrid con ningún entrenador. Lo que quiero decir es que, basándonos en lo que vimos en el Leverkusen, él quiere un equipo compacto que presione arriba y defienda junto. Nunca hemos visto algo así en el Real Madrid, así que no creo que vayamos a verlo pronto. Eso nos dejará con Vinicius Junior, con Kylian Mbappé, con Rodrygo si juega ahí, o si es Bellingham. Pero como tienen la calidad y la capacidad que tienen, logran ganar encuentros. Una vez más, es un proceso. Veamos qué ocurre en ese proceso. Ya estaba leyendo y viendo que Vinicius no está contento y que no hay más negociaciones para renovar. Claro, así es como se negocian los contratos, pero parece evidente que las cosas no van del todo fluidas, aunque los resultados están llegando y también están en lo más alto de la tabla de La Liga".

Gaizka Mendieta y el favoritismo de España en el Mundial de 2026

Por otro lado, Gaizka Mendieta analizó a la España de Luis de la Fuente de cara al Mundial de 2026: "Una de las favoritas. De nuevo, queda mucho camino por recorrer para llegar ahí. Veamos quién llega. Parece que la selección que ha gestionado Luis de la Fuente es un gran grupo. Juegue quien juegue, el rendimiento y el nivel están ahí arriba. La calidad, tanto individual como colectiva, como equipo, es impresionante. Sí que diría España, por supuesto, Francia, Argentina y Brasil podrían estar ahí. Veremos cómo terminan con Carlo Ancelotti, obviamente el talento está ahí, si él consigue cambiar a la Brasil que solíamos ver".